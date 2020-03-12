Вставочный проект о жизни горских евреев в дагестанском Дербенте представят в Москве

МАХАЧКАЛА, 12 марта. /ТАСС/. Более 130 архивных и современных фотографий, рассказывающих об истории, культуре, традициях и обычаях горских евреев в южном Дагестане представят в Москве в проекте "Дербент. Горские евреи вчера и сегодня" с 16 по 31 марта в объединении "Фотоцентр", рассказал ТАСС куратор проекта, руководитель региональной общественной организации "Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур" и "Еврейского национального фонда" Рафаил Файнберг.

"Выставка состоит из двух частей, одна из них посвящена периоду конца XIX - начала XX века. Мы подняли кинохронику, кино- и фотодокументы - у нас получилось девять стендов-плакатов с черно-белыми фотографиями, которые показывают жизнь еврейского магала (квартала) в Дербенте. Всего в этом разделе у нас представлено 36 фотографий <…> Вторая часть - современная, цветная, в ней представлено 100 фотографий. Мы сопроводили фотографии небольшими текстами, которые объяснят посетителям выставки, что такое, напрмиер, синагога, кошерная пища, маца и так далее ", - сказал Файнберг.

По его словам, выставка пройдет с 16 по 31 марта в объединении "Фотоцентр", ее организаторами являются региональная общественная организация "Лицом к лицу: содействие диалогу религий и культур" и "Еврейский национальный фонд". Цель экспозиции - распространение знаний об горских евреях, развитие взаимоуважения между народами России. Как отметил куратор проекта, идея подобного выставки возникла еще в 2015 году, во время подготовки к празднованию 2000-летия Дербента.

"Тогда мы заинтересовались темой горских евреев - это "уходящая натура", буквально с каждым годом их становится все меньше. Например, когда-то в селе Нюгди под Дербентом 95% населения составляли горские евреи. А в 2015 году там было всего семь горско-еврейских семей, а в прошлом годе - только три семьи. Уезжают в Израиль и в другие страны, в другие регионы России. И мы хотели снять, как они живут, запечатлеть их историю, обычаи, традиции, культуру", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках проекта запланирована дегустация дагестанских вин, а также культурная программа с участием национальных творческих коллективов. Кроме того, по информации администрации Дербента, в 17 марта состоится выставка фотографий "Дербент - Иерусалим: параллели", авторами которой являются фотографы из Дербента Заур Муллаев и Зазай Рабаданова.

Горские евреи - субэтническая группа евреев Северного и Восточного Кавказа, их предки пришли в Дербент в V веке н.э. В начале ХХ века горские евреи жили не только в Дербенте, где было 11 синагог и молитвенных домов иудеев, но и в окрестных селах.