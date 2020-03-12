Выставка "Федерико Феллини: 100" начала мировое турне с Москвы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Федерико Феллини: 100", приуроченной к 100-летию со дня рождения режиссера, прошло в Музее кино на ВДНХ. Для публики экспозиция, куда вошли редкие фотографии и рисунки, будет открыта с 13 марта по 14 апреля.

Церемония открытия задержалась на час. Министр-советник посольства Италии Гуидо де Санктис извинился за опоздание, отметив, что "Москва - очень феллиниевский город, где никогда нельзя предположить, что случится дальше".

"Вы, конечно, знаете, что происходит в Италии. Поэтому мы очень заняты в эти дни. Я получаю очень много телефонных звонков и электронных писем от российских граждан, которых я совершенно не знаю, они выражают свою солидарность и поддержку. И мы за это очень благодарны, потому что когда есть поддержка друзей, то все намного легче", - добавил он, говоря о ситуации с коронавирусом в Италии. Он поблагодарил всех, кто помог организовать эту выставку, в том числе племянницу режиссера и сокуратора выставки Франческу Фаббри Феллини, которая не смогла приехать в Россию.

Москва стала городом открытия проекта. С марта 2020 года по март 2021 года проведение выставки "Федерико Феллини: 100" запланировано в крупнейших городах мира. Директор Итальянского института культуры в Москве Луиджина Педди сказала ТАСС, что проект состоится в других городах, в том числе в Берлине, несмотря на непростую ситуацию, сложившуюся из-за коронавируса.

"Последующие выставки состоятся. <...> Следующий этап - Санкт-Петербург, после него - Берлин и Лос-Анджелес. Дальше проект будет показан в основных столицах, где проходят крупнейшие кинофестивали", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что сложившаяся ситуация влияет на проект - на открытие выставки не могут приехать специальные гости, рассказы и свидетельства которых могли бы быть ценным дополнением к экспозиции.

Удивительный мир Феллини

"Мы решили начать именно с Москвы, потому что у Феллини было особое отношение к Москве. Он приезжал сюда дважды, дважды получал премии, возникла некая связь. Поэтому эта выставка о Феллини как человеке и Феллини как художнике начинает мировое турне с Москвы", - рассказала Луиджина Педди.

В экспозиции передвижной выставки более 170 экспонатов: плакаты, костюмы и реквизит из фильмов, редкие фотоматериалы, документы и рисунки.

"Лучше всего его сущность чувствуется в рисунках - он никогда не возвращался к своим рисункам, часто это были быстрые наброски, фиксация чувства. <...> Феллини очень много рисовал своих персонажей - людей, которых он брал из жизни. Он говорил, что никогда не выстраивает заранее свой фильм - он собирает персонажей, а персонажи уже создают фильм", - рассказала директор Итальянского института культуры в России.

Гости Музея кино увидят афиши к таким фильмам, как "Сладкая жизнь", "Джинджер и Фред", "Город женщин", костюмы из фильмов "Рим" и "Казанова Федерико Феллини", архивные документы. Также на выставке представлены письма режиссера к его жене Джульетте Мазине. "Он говорил, что она дает ему силу - ту силу, которая есть у него внутри", - добавила Луиджина Педди.

Экспонаты для выставки предоставлены Центральным государственным архивом Рима, архивом Cinemazero Images, историческим архивом Luce, а также частными коллекционерами, среди которых Франческа Фаббри Феллини.

О Феллини

Феллини родился 20 января 1920 года в Римини. В 1944 году он познакомился с режиссером Роберто Росселлини и стал его ассистентом. Их совместной работой стал сценарий к фильму "Рим - открытый город" (1945). После выхода этой картины Феллини получил известность как драматический сценарист. Его первой режиссерской работой стал фильм "Огни варьете" (1950), снятый вместе с Альберто Латтуадой. Мировую известность режиссеру принесли фильмы "Дорога" (1954) и "Ночи Кабирии" (1957). Обе картины в 1957 и 1958 годов получили премию "Оскар" как лучшие фильмы на иностранном языке.

В 1960 году картине "Сладкая жизнь" присудили "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. В этом фильме актер Вальтера Сантессо сыграл роль фотографа Папарацци, имя которого стало нарицательным. В 1963 году в Москве состоялась мировая премьера автобиографической картины "Восемь с половиной". Фильм получил третий для Феллини "Оскар" и Большой приз Московского кинофестиваля. Именем режиссера назван международный аэропорт в Римини.