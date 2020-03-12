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Little Big представит Россию на "Евровидении" с песней Uno

Ранее музыканты сообщили в эфире радиостанции Energy, что выступят на "Евровидении" в расширенном составе - вшестером
Описание
© Gonzales Photo/Per Lange/PYMCA/Universal Images Group via Getty Images

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

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Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек, включая четверых постоянных участников группы. Они одеты в костюмы в стиле 1970-х годов с брюками-клеш и двигаются в такт песне.

Ранее музыканты сообщили в эфире радиостанции Energy, что выступят на "Евровидении" в расширенном составе - вшестером. Согласно жеребьевке, они примут участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

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