В Москве открывается выставка Семена Файбисовича "Новый мир"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Выставка "Новый мир" Семена Файбисовича открывается в пятницу в галерее ГУМ-Red-Line в Москве. В экспозиции впервые представлена "израильская" серия работ художника, сообщила ТАСС куратор выставки Марина Федоровская.

"Выставка "Новый мир" Семена Файбисовича - премьера большой "израильской" серии работ художника, который открывает для себя другую землю, новое мироощущение и новые технологии. Вполне обыденная реальность вокруг превращается в очень красноречивые, иногда абстрактные, а иногда вполне фигуративные образы. Художник, который начал наблюдать мир вокруг себя и переосмыслять его в своем творчестве еще в 1970-е годы, продолжает вести диалог с окружающим его миром на новом витке", - отметила собеседница агентства.

Экспозиция впервые развернуто представит работы художника 2016-2019 годов, реализованные в технологии высокой печати на холстах. Несколько работ из серии "Метаморфозы" были созданы Файбисовичем в сотрудничестве с ГУМ-Red-Line специально для выставки "Одна семья" весной 2019 года. Спустя год художник показывает, как развиваются темы, заявленные в этом проекте.

"Проект "Новый мир" - долгожданный и важный для художника. Это и новая реальность, окружающая Семена Файбисовича в Тель-Авиве, где он живет с 2016 года, и новые технологии, позволяющие ему передавать собственное видение и мироощущение, не притрагиваясь кистью к холсту", - говорят в пресс-службе галереи.

Выставка состоит из подразделов "Гравюры", "Живопись" и "Сюжеты", где художник продолжает свое исследование природы, людей и городского устройства. Всего на выставке, которая продлится до 26 апреля, будут показаны 20 новых работ Файбисовича.

О художнике

Файбисович родился в 1949 году в Москве. Окончив Московский архитектурный институт, он совмещал деятельность архитектора с занятиями графикой. Самостоятельно обучался живописи. Позже, взяв в руки фотоаппарат, начал рассматривать реальность через оптику камеры.

Первые работы художника были обращены к мотивам и смыслам телесности и материальности предметного мира. Вскоре он переключился на сюжеты и образы из поздней советской действительности. Наблюдение за будущими персонажами своих работ он вел в общественных пространствах: на вокзалах, за стеклом городского автобуса, в метро, вагоне электрички.

В 1988 году Файбисовича пригласили работать и выставляться в США, где он пробыл около двух лет. Вернувшись в Россию, он начал новый проект. В 1995 году художник перестал заниматься живописью и выставлял только фотографии, инсталляции и видео.

После 12-летнего перерыва он вернулся к живописи. В 2019 году в Государственной Третьяковской галерее прошла масштабная выставка "Семен Файбисович. Ретроспектива". Работы художника есть в собраниях Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Мультимедиа арт музея (Москва), Birmingham Museum and Art Gallery (Бирмингем, Великобритания), Kunsthalle in Emden (Эмден, Германия), а также в частных коллекциях.