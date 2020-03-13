Фестиваль "Золотая маска" открывает в Москве программу "Детский Weekend"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Фестиваль российской национальной театральной премии "Золотая маска" открывает в пятницу в Москве внеконкурсную программу "Детский Weekend", в ходе которой будут представлены постановки из разных городов страны, адресованные детям всех возрастов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Золотой маски".

"В этом году основная часть программы "Детский Weekend" пройдет с 13 по 16 марта. За это время состоится 19 показов 11 спектаклей, многие из которых приедут из разных городов России - из Архангельска, Барнаула, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Ханты-Мансийска, а также из трех малых городов: Глазова, Нягани и Сарова", - проинформировали в пресс-службе "Золотой маски".

Как считают организаторы программы "Детский Weekend", постановки для юных зрителей давно вышли за пределы столиц, их география неуклонно расширяется. Что касается возрастных групп, то, по мнению кураторов проекта, самым маленьким зрителям будут интересны спектакли "Муха-цокотуха" ТЮЗа из города Нягань, "Обними меня покрепче" Театра кукол из Ханты-Мансийска, "Белоснежка и семь гномов" Драматического театра Сарова. Подростковой аудитории адресованы постановки "Байки с Бейкер-стрит" Драматического театра "Парафраз" из Глазова, "Тараканы" Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова, "#Коппелия_бот" Екатеринбургского театра "Провинциальные танцы".

Судя по афише, в фокусе внимания создателей спектаклей по-прежнему остается современная детская литература, но есть и постановки по классическим текстам, представляющие принципиально новый взгляд на известный сюжет. В рамках проекта также представят поисковые работы, изучающие разные форматы общения со зрителями - форум-театр, где дети могут сами влиять на ход событий, и театр-исследование, непосредственно использующий опыт зрителей, отметили в пресс-службе "Золотой маски".

Там же подтвердили, что фестиваль продолжит практику проведения ставших уже традиционными обсуждений и встреч с создателями спектаклей, в рамках которых любой зритель, в том числе и ребенок, может высказать свое мнение, задать вопрос или поделиться переживаниями от увиденного на сцене.

Кроме того, в специальной программе мероприятия 15 марта состоится встреча с режиссером и родителем Борисом Павловичем на тему: "О чем нельзя говорить, о том следует молчать: как говорить со своим ребенком о театральных впечатлениях". А 21 и 22 марта пройдут показы эскизов режиссерской лаборатории "Театр и современная драматургия для детей", основой для которых стали пьесы, написанные в прошлом году в рамках специальной лаборатории под руководством драматурга Михаила Дурненкова.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, Правительства Москвы.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года.

На фестивале проводится также внеконкурсная программа, включающая проекты "Маска плюс", "Детский Weekend", "Золотая маска" в кино", "Золотая маска" в городе", "Институт театра" (для молодых театральных профессионалов) и "Russian case", адресованный зарубежным продюсерам и критикам.

В 2020 году российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" в 26-й раз пройдет в Москве, где с января по апрель пройдут показы спектаклей конкурсной и внеконкурсных программ. Церемония вручения премии "Золотая маска" состоится 15 апреля в концертном зале "Зарядье".