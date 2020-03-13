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Рудковская считает, что песне Little Big для "Евровидения" не хватает "хитовости"

При этом продюсер уверена, что это не уменьшает шансов группы на успех
Яна Рудковская Сергей Савостьянов/ТАСС
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Яна Рудковская
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Песня Uno группы Little Big для конкурса "Евровидение" уступает их прежним хитам, но представители России все же смогут добиться успеха на смотре. Такое мнение в беседе с ТАСС в пятницу высказала продюсер Яна Рудковская, работающая с Димой Биланом - победителем "Евровидения-2008".

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Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

"Конечно, я ожидала большего, потому что у Little Big есть потрясающие суперхиты, и мне казалось, что мы должны были услышать какой-то большой "боевичок". Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости", - заметила Рудковская.

При этом продюсер уверена, что это не уменьшает шансов группы на успех. "Это их стилистика, они сто процентов будут фаворитами этого конкурса. Их уже все знают, и многие западные страны любят. И Нидерланды - как раз страна под этих ребят: такая же очень свободная", - подчеркнула она.

Рудковская также поддержала решение Little Big петь на "Евровидении" на английском языке. "Пока единственным победителем конкурса из России стал Дима Билан, и он пел на английском языке. Мало какие страны, которые смотрят этот конкурс, говорят по-русски. Можно, конечно, приехать и петь на русском языке, но это неуважение к формату конкурса: он международный, и если ты хочешь донести какую-то мысль до слушателей, они должны понимать, о чем ты поешь", - добавила продюсер.

О группе

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Согласно жеребьевке, Little Big примет участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.

Теги
Россия
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