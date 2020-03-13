Гаспарян считает, что песня Uno группы Little Big может стать заметной на "Евровидении"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Песня Uno группы Little Big может стать заметной на конкурсе "Евровидение" в Нидерландах, но вряд ли одержит победу. Такое мнение в беседе с ТАСС в пятницу высказал музыкальный критик Артур Гаспарян.

Премьера клипа на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае, состоялась накануне в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек, включая четверых постоянных участников группы. Они одеты в костюмы в стиле 1970-х годов с брюками-клеш и двигаются в такт песне.

"Я не вижу эту песню как песню-победителя даже при том, что она рефлектирует на все тренды, требования и стандарты того, что называется "евровидийным" номером. Но она может войти в список заметных номеров, которые будут представлены в этом году на "Евровидении", - отметил критик.

По мнению Гаспаряна, группе должна помочь уже приобретенная известность за рубежом. "Большой плюс группы Little Big в том, что у них сейчас так же, как в свое время у "Тату", которые поехали в 2003 году на "Евровидение" в Ригу, есть определенный запас экспортного потенциала и международная известность", - пояснил он.

Ранее 12 марта в эфире радиостанции "Европа Плюс" вокалист Little Big Илья Прусикин попросил фанатов не давить на музыкантов по поводу победы на "Евровидении".

О группе

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Согласно жеребьевке, Little Big примет участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.