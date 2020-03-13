В Москве представили фильм о матерях солдат Чеченской войны

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьера фильма Святослава Власова "Дайте сказать!", в котором представлены истории пяти женщин, чьи сыновья погибли во время первой и второй Чеченских войн, состоялась в четверг в московском кинотеатре "Иллюзион".

"Эта история начиналась как рассказ про подвиг шестой роты, но пока мы это делали, она выросла до глобальной темы - трагедии Чеченской войны", - рассказал ТАСС режиссер картины.

По его словам, в фильме говорят в основном женщины, но был включен также рассказ брата одного из солдат, который был очень эмоциональным. "Женщины впятером рассказывают про очень разных людей, разное время. Абсолютно разные обстоятельства, судьбы и культуры, но слова одинаковые", - рассказал Власов.

Среди представленных историй - рассказ Хасамат Алисултановой, чей сын погиб в первые недели конфликта - в новогоднюю ночь 1995 года. Сыновья псковских матерей Веры Лебедевой, Татьяны Коротеевой и Веры Травиной - солдаты шестой роты, псковские курсанты, погибшие в Аргунском ущелье в марте 2000 года. Еще одна героиня - Зайна Далаева - потеряла сына незадолго до окончания войны.

"Матери живут с этим 25 лет, у них редко есть возможность с кем-то поделиться, - продолжил режиссер. - Было тяжело снимать, приходилось залезать глубоко, трогать то, что 25 лет никто не трогал, заново бередить".

В фильме нет шокирующих сцен кровопролитных боев и кадров с убитыми бойцами. Создатели ленты не делали акцента на политике, напротив, стремились показать настоящие, живые истории.

В этот же день премьера состоялась в Санкт-Петербурге на киностудии "Ленфильм". Создатели картины планируют представить фильм также в Пскове и за Уралом, а также других городах, которые выразят желание.