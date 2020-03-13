Букмекеры включили Little Big в пятерку претендентов на победу в "Евровидении"

На текущий момент букмекеры оценивают выше российских шансы исполнителей из Болгарии (11%), Литвы (11%), Исландии (10%) и Швейцарии (10%). Россия входит в первую пятерку претендентов по оценкам букмекеров. При этом контора BetStars отдает российской группе первое место (котировка 4,5). Другие букмекеры дают возможность поставить на победу Little Big с котировками от 7,0 до 10,0. Состоявшаяся 12 марта презентация песни Uno, с которой группа выступит на "Евровидении", практически не поменяла этот расклад.