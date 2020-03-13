Мемориальную доску первой в мире дрессировщице львов установили в Москве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мемориальная доска народной артистке СССР Ирине Бугримовой установлена в Москве на доме 1/15 на Котельнической набережной, в котором Бугримова жила с 1952 года по 2001 год. Открытие приурочено к 110-летию со дня рождения дрессировщицы.

"Большая честь не только когда мы вспоминаем таких великих артистов, а когда мы увековечиваем их память. Это огромное дело", - сказал народный артист РФ Аскольд Запашный на церемонии открытия.

Ирина Бугримова (1910-2001 годы) - первая в мире женщина-дрессировщица львов - родилась 13 марта 1910 года в Харькове. Ее цирковая биография началась с воздушного аттракциона "Полет в санях", потом был красивый номер "Высшая школа верховой езды". В 1939 году состоялся дебют Бугримовой как дрессировщицы. Гастролировала, в частности, в Иране, Польше, Чехословакии, Болгарии, Мексике, Японии. Герой социалистического труда.