Отец беспризорников и первый Бендер. Главные роли Сергея Юрского

"Республика ШКИД" (1966) ШКИД — это школа-коммуна имени Достоевского, которой руководит Виктор Николаевич Сорокин (он же Викниксор) в исполнении Сергея Юрского. Персонал готовится встретить своих первых воспитанников — беспризорников-хулиганов и малолетних преступников. Столы накрыты, все приготовлено, но уличным шкетам все это не нужно: стащив еду и поужинав как дикари, мальчики покидают школу и гуляют всю ночь, а вернувшись издеваются над учителями. Тогда директор и персонал решают объявить им войну — отмыть, воспитать и обучить хорошим манерам.

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Эта роль могла достаться Андрею Попову — именно его утвердил "Ленфильм". Но режиссер фильма Геннадий Полока пригласил молодого Юрского — после этого на студии режиссера стали называть слишком капризным, но с выбором он не прогадал. "Золотой теленок" (1968) Роль Остапа Бендера в разное время играли Андрей Миронов и Олег Меньшиков, однако самым запоминающимся образом авантюриста на экране считается именно тот, что был создан Юрским. "Золотой теленок" Михаила Швейцера стал первой экранизацией романа Ильфа и Петрова. Несмотря на то что (в отличие от "12 стульев" Гайдая) у фильма был довольно скромный бюджет, а создатели ограничились черно-белой пленкой, картина полюбилась зрителям во многом благодаря очарованию главного героя. "Место встречи изменить нельзя" (1979) В этом мини-сериале Станислава Говорухина герой Юрского, доктор Иван Груздев, подозревается в убийстве собственной жены Ларисы Груздевой. Делом занимаются сотрудники уголовного розыска Владимир Шарапов (Владимир Конкин) и капитан Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий). Кроме этого следователи параллельно занимаются преступлениями бандитской группировки "Черная кошка", которая орудует на территории Москвы.

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Сам Юрский рассказывал, что период работы над этой ролью был для него сложным — актер только-только покинул Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова и тяжело переживал разрыв. Но это не помешало ему детально проработать свой образ: он даже придумал отличительную черту своего персонажа — бумажные полоски, которые мужчины в послевоенные годы клеили на лицо, чтобы скрыть порезы от бритья.

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"Любовь и голуби" (1984) В фильме Меньшова Сергей Юрский сыграл вместе со своей супругой Натальей Теняковой, превратившись в неуклюжего дядю Митю. Юмористический персонаж полюбился зрителям, а сцена с импровизированными поминками стала одним из самых запоминающихся моментов фильма. Советскую комедию не хотели выпускать в прокат, много раз возвращая на доработку. Изначально подразумевался двухсерийный формат, как и в фильме "Москва слезам не верит", но режиссер отказался от этой идеи, в итоге в окончательный вариант фильма не вошли некоторые сцены (например, в баре или монолог об экстрасенсах). Но несмотря на все трудности, лента стала мегапопулярной — только за один год ее посмотрело больше 50 млн человек, что даже по сегодняшним меркам — огромная цифра.

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"Ищите женщину" (1982) В этом фильме Юрский сыграл роль мэтра Роше, с чьего убийства и начинается детективная история режиссера Аллы Суриковой. Именно благодаря его образу фильм становится настоящим нуарным детективом: Роше, глава небольшой нотариальной конторы, получился хоть и серьезным, но жутким и устрашающим. В канун Нового года, отпустив всех сотрудников, он остается поработать "еще час". Задержавшаяся на работе любопытная секретарша Алиса Постик (Софико Чиаурели), видит, как начальник появляется в холле с ножом в спине и падает замертво, и хлопается в обморок. Приехавший полицейский Максимэн обнаруживает, что тело пропало, а секретаршу решено посадить за решетку на две недели. Но мадемуазель Постик не сдается — она убеждена, что видела то, что видела, и доказательство этому — кровавое пятно на столе. Современные роли и театр Одной из его последних актерских работ стала экранизация романа Тургенева "Отцы и дети" режиссера Авдотьи Смирновой, где ему досталась трогательная роль отца Базарова — Василия Ивановича. Сергей Юрский снялся в историческом фильме о последних днях жизни Сталина, где сыграл самого вождя, и исполнил роль Пастернака в сериале "Фурцева". В последние годы Юрский был больше увлечен театром: он ставил спектакли на сцене Школы современной пьесы и в театре имени Моссовета. Одной из его ярких режиссерских работ стала последняя премьера Reception, которую создатели озаглавили как "триллер в двух действиях". В основе постановки — абсурдистская пьеса загадочного драматурга Игоря Вацетиса (на самом деле это псевдоним Юрского) про таинственный отель, который объявили эпицентром опасной болезни. Как и в других своих работах, создатели ищут тут точки соприкосновения между вечным и настоящим, показывая модель всего общества на примере одной маленькой локальной проблемы.

Описание Сергей Юрский и Анна Гарнова в сцене из спектакля "Полеты с ангелом. Шагал", 2015 год © Антон Новодережкин/ТАСС