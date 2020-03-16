Отец беспризорников и первый Бендер. Главные роли Сергея Юрского

"Республика ШКИД" (1966)
ШКИД — это школа-коммуна имени Достоевского, которой руководит Виктор Николаевич Сорокин (он же Викниксор) в исполнении Сергея Юрского. Персонал готовится встретить своих первых воспитанников — беспризорников-хулиганов и малолетних преступников. Столы накрыты, все приготовлено, но уличным шкетам все это не нужно: стащив еду и поужинав как дикари, мальчики покидают школу и гуляют всю ночь, а вернувшись издеваются над учителями. Тогда директор и персонал решают объявить им войну — отмыть, воспитать и обучить хорошим манерам.
Эта роль могла достаться Андрею Попову — именно его утвердил "Ленфильм". Но режиссер фильма Геннадий Полока пригласил молодого Юрского — после этого на студии режиссера стали называть слишком капризным, но с выбором он не прогадал.
"Золотой теленок" (1968)
Роль Остапа Бендера в разное время играли Андрей Миронов и Олег Меньшиков, однако самым запоминающимся образом авантюриста на экране считается именно тот, что был создан Юрским. "Золотой теленок" Михаила Швейцера стал первой экранизацией романа Ильфа и Петрова. Несмотря на то что (в отличие от "12 стульев" Гайдая) у фильма был довольно скромный бюджет, а создатели ограничились черно-белой пленкой, картина полюбилась зрителям во многом благодаря очарованию главного героя.
"Место встречи изменить нельзя" (1979)
В этом мини-сериале Станислава Говорухина герой Юрского, доктор Иван Груздев, подозревается в убийстве собственной жены Ларисы Груздевой. Делом занимаются сотрудники уголовного розыска Владимир Шарапов (Владимир Конкин) и капитан Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий). Кроме этого следователи параллельно занимаются преступлениями бандитской группировки "Черная кошка", которая орудует на территории Москвы.
Сам Юрский рассказывал, что период работы над этой ролью был для него сложным — актер только-только покинул Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова и тяжело переживал разрыв. Но это не помешало ему детально проработать свой образ: он даже придумал отличительную черту своего персонажа — бумажные полоски, которые мужчины в послевоенные годы клеили на лицо, чтобы скрыть порезы от бритья.
"Любовь и голуби" (1984)
В фильме Меньшова Сергей Юрский сыграл вместе со своей супругой Натальей Теняковой, превратившись в неуклюжего дядю Митю. Юмористический персонаж полюбился зрителям, а сцена с импровизированными поминками стала одним из самых запоминающихся моментов фильма.
Советскую комедию не хотели выпускать в прокат, много раз возвращая на доработку. Изначально подразумевался двухсерийный формат, как и в фильме "Москва слезам не верит", но режиссер отказался от этой идеи, в итоге в окончательный вариант фильма не вошли некоторые сцены (например, в баре или монолог об экстрасенсах). Но несмотря на все трудности, лента стала мегапопулярной — только за один год ее посмотрело больше 50 млн человек, что даже по сегодняшним меркам — огромная цифра.
"Ищите женщину" (1982)
В этом фильме Юрский сыграл роль мэтра Роше, с чьего убийства и начинается детективная история режиссера Аллы Суриковой. Именно благодаря его образу фильм становится настоящим нуарным детективом: Роше, глава небольшой нотариальной конторы, получился хоть и серьезным, но жутким и устрашающим. В канун Нового года, отпустив всех сотрудников, он остается поработать "еще час". Задержавшаяся на работе любопытная секретарша Алиса Постик (Софико Чиаурели), видит, как начальник появляется в холле с ножом в спине и падает замертво, и хлопается в обморок. Приехавший полицейский Максимэн обнаруживает, что тело пропало, а секретаршу решено посадить за решетку на две недели. Но мадемуазель Постик не сдается — она убеждена, что видела то, что видела, и доказательство этому — кровавое пятно на столе.
Современные роли и театр
Одной из его последних актерских работ стала экранизация романа Тургенева "Отцы и дети" режиссера Авдотьи Смирновой, где ему досталась трогательная роль отца Базарова — Василия Ивановича. Сергей Юрский снялся в историческом фильме о последних днях жизни Сталина, где сыграл самого вождя, и исполнил роль Пастернака в сериале "Фурцева".
В последние годы Юрский был больше увлечен театром: он ставил спектакли на сцене Школы современной пьесы и в театре имени Моссовета. Одной из его ярких режиссерских работ стала последняя премьера Reception, которую создатели озаглавили как "триллер в двух действиях". В основе постановки — абсурдистская пьеса загадочного драматурга Игоря Вацетиса (на самом деле это псевдоним Юрского) про таинственный отель, который объявили эпицентром опасной болезни. Как и в других своих работах, создатели ищут тут точки соприкосновения между вечным и настоящим, показывая модель всего общества на примере одной маленькой локальной проблемы.
Кроме этого можно отметить его совместный проект с Леонидом Роберманом в театре имени Ермоловой — "Полеты с ангелом. Шагал". Также Юрский поставил спектакль "Боркман" в токийском театре "Хаюдза" в 1998 году, а в театре имени Моссовета до сих пор идут его постановки.
Кадрия Садыкова