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Распространение коронавируса нового типа

Фестиваль "Триумф джаза" в Москве изменил программу из-за ситуации с коронавирусом

Отмечается, что зрители смогут сдать билеты в местах приобретения

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Зарубежные музыканты не смогут принять участие в концертах ХX Международного фестиваля "Триумф джаза" в Московском международном доме музыки из-за мер, принятых против распространения коронавируса. Об этом сообщается в пятницу на странице смотра в Facebook.

Фестиваль начался 11 марта концертом в Санкт-Петербурге, накануне музыканты выступили в Туле. С 13 по 15 марта были запланированы вечера в Доме музыки и Клубе основателя фестиваля - Игоря Бутмана - на Таганке.

"Дорогие зрители, с большим сожалением сообщаем, что в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире, а также рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве от 11 марта 2020 года, во исполнение указа мэра города Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ, выступления зарубежных артистов в Светлановском зале ММДМ в рамках XX Международного фестиваля "Триумф Джаза" отменяются по не зависящим от оргкомитета фестиваля обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Иностранные участники - американская группа Spyro Gyra и трио израильского контрабасиста Авишая Коэна - выступят в Клубе Игоря Бутмана на Таганке. Ранее в афише также значился американский джазовый гитарист Джон Скофилд, он не сможет принять участие в фестивале. "Фестиваль не отменяется, но в связи с изменениями в программе вы можете сдать билеты в местах приобретения", - подчеркнули организаторы.

На сцену Светлановского зала Дома музыки в фестивальные дни выйдут российские музыканты: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, певица Fantine и ее группа, квартет Евгения Побожего, проект Кристины Ковалевой "Христя в Намистi", трубач Вадим Эйленкриг, трио Олега Аккуратова, Сергей Головня и его проект Electro Machine.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 125 тыс. человек, около 4,6 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 34 случая заражения.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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