Вице-премьер назвал вандализмом реставрацию консерватории в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сравнил с вандализмом реставрационные работы, которые велись в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова с 2012 года.

"Это исторический объект, это облик города, и состояние, в котором находится объект, - это стыд. Нужно, во-первых, разобраться, почему это произошло, потому что с 2012 года этот объект должен был быть реконструирован, и прогнозным сроком ввода в эксплуатацию был 2017 год. Сейчас 2020 год, и каким образом велись работы - мы внутри посмотрели сейчас - это просто вандализм какой-то", - сказал вице-премьер в пятницу. Чернышенко посетил здание консерватории на Театральной площади вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Вице-премьер поручил Министерству культуры составить четкий план работ и выбрать подрядчика, который имеет опыт реставрации. "Здание историческое, его нужно восстанавливать", - сказал он. "Нужно восстанавливать его исторический облик таким, каким он был, со всеми характеристиками. Поэтому жду от министерства четкого плана, если нужно дополнительное финансирование, будем решать этот вопрос, берем на контроль. Мы с губернатором с определенной периодичностью - не реже, чем раз в месяц - будем появляться на площадке и смотреть, как идут работы", - пообещал Чернышенко.

Власти Санкт-Петербурга ранее высказывали обеспокоенность затянувшейся реставрацией здания консерватории на Театральной площади, но отмечали, что не могут на это повлиять, поскольку объект федеральный.

Ранее в Северо-Западной дирекции Министерстве культуры сообщили, что реконструкцию консерватории планировалось завершить в 2019 году. Подрядчиком назначили компанию "Меандр". Она планировала провести ремонт всех шести этажей и подвала, лестницы, междуэтажных перекрытий, заменить кровлю, завершить реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнить архитектурно-художественную подсветку и выполнить другие работы. В конце июня 2019 года контракт был расторгнут по инициативе подрядчика. По данным компании, причиной стало то, что заказчик своевременно не предоставил техническую и проектную документацию, необходимую для выполнения работ.

Консерватория имени Римского-Корсакова была основана в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. Консерватория отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации. Среди выпускников консерватории - руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и композитор Леонид Десятников.