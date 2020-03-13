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Распространение коронавируса нового типа

"Гоголь-центр" изменил афишу в связи с нахождением артистов на карантине

Билеты будут действительны, зрители также могут их вернуть и получить полную компенсацию денежных средств

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спектакли "Гоголь-центра" "Идиоты", "Барокко" и "Митина любовь" будут заменены на другие из репертуара театра в связи с тем, что задействованные в них артисты находятся на обязательном карантине. Об этом говорится в сообщении театра в Facebook.

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"Спектакль "Идиоты", запланированный на 13 марта, будет заменен на спектакль "Палачи". Начало спектакля - в 19:00 <...> Спектакль "Идиоты", запланированный на 14 марта в 19:00, переносится на 24 мая в 19:00", - говорится в сообщении.

Вместо спектакля "Барокко", запланированного на 18, 19 марта в 20:00, оба дня будет играться спектакль "Петровы в гриппе" в 21:00. А спектакль "Митина любовь", запланированный на 18 и 19 марта, будет заменен на постановку "Мне 30 лет" 18 марта, а 19 марта - на концерт группы "Зоркий".

Билеты будут действительны, зрители также могут их вернуть и получить полную компенсацию денежных средств.

Решение о заменах и переносах приняты театром в связи с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности". Артисты театра вернулись из Берлина, где были представлены премьерные показы спектакля Кирилла Серебренникова "Декамерон", ставшего совместным проектом возглавляемого режиссером "Гоголь-центра" и Deutsches Theater Berlin.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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