Иностранные общественники просят Минкультуры о спасении часовни с фресками Рериха в Пскове

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Представители российской и зарубежной общественности из девяти стран, в том числе из России, Германии, Беларуси, Казахстана, Эстонии, Канады, Молдовы, Узбекистана и Италии просят министра культуры РФ Ольгу Любимову провести реставрационные работы в Анастасьевской часовне, в которой сохранились уникальные фрески, созданные по эскизам Николая Рериха. Об этом в пятницу сообщила ТАСС заведующая отделом "Мирожский монастырь" Псково-Изборского музея-заповедника, кандидат исторических наук Таисия Круглова.

Анастасиевская часовня в Пскове создана в 1911 году, ученые называют ее уникальным памятником архитектуры и монументальной живописи. Часовня расположена на месте каменной, которая была возведена в начале XVIII века. Она расписана в 1913 году иконописцем-реставратором Григорием Чириковым по эскизам художника Николая Рериха. На фресках отражена идея заступничества от любых опасностей, а сам сюжет представляет образ духовного мира, в который вписан город, находящийся за стенами.

"Международный фонд сохранения культурного наследия Рериха собрал среди своих участников обращения, почти 400 организаций обратились в Министерство культуры РФ с просьбой о содействии. Общественность решила нам помочь в деле спасения памятника, мы поддерживаем, потому что помощь нам нужна", - сказала Круглова.

Как следует из текста обращения, эксперты оценивают состояние святыни "как чрезвычайное". "Бесценный памятник старины находится в остро аварийном состоянии: здание часовни наклонено в южную сторону. Разрушается бутовая кладка площадки, на которой стоит часовня. [Она] не имеет систем отопления и освещения, в ней не соблюдается температурно-влажностный режим и в холодное время года часовня промерзает насквозь, что усугубляет положение уникальных росписей и фресок. Для спасения часовни и ее уникальных росписей необходимо срочное проведение противоаварийных работ по укреплению, очистке и противомикологической обработке живописи памятника", - отмечается в тексте обращения.

По словам Кругловой, псковские музейщики и благотворительный фонд имени Елены Рерих также объявили о проведении во всех регионах РФ сбора средств для спасения уникальных фресок, созданных по эскизам Николая Рериха.

"Это памятник федерального значения, в его спасении должно быть заинтересовано государство и общественность. Благотворительная организация - фонд имени Елены Ивановны Рерих выступил с инициативой и предложил свою помощь: провести благотворительные акции по сбору средств по всей стране на противоаварийное укрепление живописи, мы поддержали. Фрески в аварийном состоянии, их надо укреплять, чтобы они дождались своего реставрационного часа. Фрески уникальные, созданы по эскизам Николая Константиновича Рериха. Там рядом были серьезные коммуникационные работы, работала тяжелая техника, конечно, был нанесен определенный ущерб", - сказала собеседница агентства.