Клип Little Big на песню Uno стал самым популярным среди участников "Евровидения - 2020"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Клип на песню Uno, с которой группа Little Big будет представлять Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, стал самым популярным среди участников конкурса этого года. Об этом свидетельствуют в пятницу данные просмотров роликов официального канала конкурса на видеохостинге YouTube.

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К настоящему моменту видео российских представителей посмотрели более 4 млн 101 тыс. раз, что превысило показатель предыдущего лидера просмотров - клипа группы The Roop, представляющей Литву. Их ролик был опубликован 15 февраля, и его посмотрели 4 млн 55 тыс. раз.

Всего в конкурсе этого года заявлены участники из 41 страны.

Премьера клипа на песню Uno состоялась в четверг вечером в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. После этого ролик был размещен на официальном канале "Евровидения" на видеохостинге YouTube. К утру видео стало номером один на вкладке "В тренде" в российском сегменте хостинга.

Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек, включая четверых постоянных участников группы, также с коллективом выступает вокалистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. Они одеты в стиле 1970-х годов. В пятницу участники группы станут гостями "Вечернего Урганта", где впервые исполнят конкурсную песню.