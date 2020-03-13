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Выставка графики Дали, Пикассо, Шагала и других авангардистов открылась в Архангельске

В экспозиции представлено более 80 работ, она продлится до 14 июня

АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Выставка графики Сальвадора Дали, Марка Шагала, Пабло Пикассо и других известных авангардистов под названием "Шедевры мастеров Парижской школы" открылась в пятницу в архангельском музее художественного освоения Арктики им. Борисова. В экспозиции более 80 работ, и в таком масштабе в Архангельске художники представлены впервые, сообщила ТАСС куратор проекта Валерия Зиновьева.

"Выставка, которая представлена в Архангельске, называется "Шедевры мастеров парижской школы", где представлены как громкие имена - Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Михаил Шемякин, так и менее известные архангельской публике Хуан Миро, Морис Утрилло, Кес ван Донген <...> Кто-то [из них] в начале, кто-то в середине ХХ века оказался в Париже <…>, и они стремились создать абсолютно новое искусство, которое не имеет никакого отношения к прошлому. В таком масштабе работы в Архангельске представлены впервые", - сказала Зиновьева.

Экспозиция включает литографии, офорты, книжные иллюстрации из собрания известного российского коллекционера Марка Башмакова и санкт-петербургской галереи PS Gallery, подготовка к ней велась около двух лет. Выставка разделена на несколько блоков. Блок "Россия - Франция" показывает французских мастеров, иллюстрировавших русскую литературу, и творчество русских художников, работавших в Париже, в том числе серия офортов Марка Шагала, которая представляет гоголевских персонажей из "Мертвых душ", созданные им во Франции в 1920-е годы.

В зоне "Линия. Форма. Цвет" представлены работы Василия Кандинского, Андрея Ланского, Сони Делоне. Тема "Великие Книги Человечества" показана через картины Пикассо и Дали. "Работы Сальвадора Дали были напечатаны для иллюстрации "Психоанализа" Зигмунда Фрейда, Дали увлекался психоанализом. Эти эстампы напечатаны не на бумаге, а на выделанной овечьей коже, которую по заказу Дали по старинной технологии долго сушили на открытом ветру итальянские мастера-кожевенники", - добавила собеседница агентства.

Выставка продлится до 14 июня.

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