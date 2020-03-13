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Распространение коронавируса нового типа

Кинофестиваль "Северный характер" в Мурманской области пройдет без зарубежных гостей

Международное жюри фестиваля примет свое решение в режиме видеоконференцсвязи, а победители получат призы по почте

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Кинофестиваль "Северный характер" в Мурманской области впервые состоится без участия почти 40 гостей из Швеции, Финляндии и Норвегии из-за ситуации с распространением коронавируса. Он пройдет в Мурманске и Заполярном с 18 по 22 марта, сообщила журналистам в пятницу президент фестиваля Светлана Солдатова.

"Нам ужасно жаль, что наши партнеры и друзья не смогут приехать в этом году на фестиваль. Но мурманские зрители в любом случае увидят их фильмы и смогут заразиться хорошим настроением, трепетным отношением к искусству кино и уважением к его создателям", - сказала Солдатова. Она добавила, что международное жюри примет свое решение в режиме видеоконференцсвязи, так что победители фестиваля все равно получат свои призы, пусть даже по почте.

В этом году на фестиваль прислали 127 работ, для участия в конкурсе отобрали 63, из них около 30 - ленты режиссеров из Швеции, Финляндии и Норвегии. В составе жюри фестиваля восемь человек, четыре иностранных режиссера: Антти Хаасе (Финляндия), Гуннар Бергдал (Швеция), Ракель Гомез Андерсен (Норвегия) и Марта Отте (Норвегия) - председатель жюри. Россию представляют мурманский журналист Дмитрий Ермолаев, писатель и киновед из Москвы Александр Казакевич, режиссер-документалист из Москвы Галина Леонтьева и актер, сценарист, режиссер Владимир Шевельков.

Организаторы фестиваля уверены, что введенные в Мурманской области меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции не станут помехой для российских гостей фестиваля и намерены исполнить практически всю заявленную программу. "Исключительные меры, которые сегодня ограничивают передвижение людей, - временные, а искусство кино - вечное, у всех мурманчан будет возможность на время отвлечься от неприятностей и "самоизолироваться" в "кинокарантине" в кинотеатре "Галактика", где уже начались показы творческих работ участников фестиваля", - прокомментировала Содатова.

По информации организаторов фестиваля, заявленный программой медиафорум на тему экологии состоится, в качестве гостя фестиваля в Мурманск приедет летчик-космонавт, Герой России Юрий Усачёв - он совершил четыре полета, в общей сложности провел на орбите почти 553 суток и семь раз выходил в открытый космос.

Международный кинофестиваль "Северный характер" проводится в Мурманской области с 2008 года и объединяет на своих площадках кинематографистов и журналистов России и стран Баренцева региона. Ежегодно на конкурс принимают больше сотни работ. В центре внимания авторов лент фестиваля - человек, который живет на Севере, ценит его суровую красоту, вдохновляет других на преодоление трудностей. В разные годы фестиваль проводился на средства президентских грантов при поддержке Министерства культуры России, правительства Мурманской области, компании "Норникель".

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РоссияАрктика сегодняРаспространение коронавируса нового типа
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