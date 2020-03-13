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В Калининграде открылся Международный фестиваль "Музыкальная весна"

Смотр начался с большого концерта солистов Санкт-Петербургского Дома музыки Александра Васильева и Ильи Папояна

КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Международный фестиваль для детей и юношества "Музыкальная весна" начался в пятницу в Калининграде. За время этого музыкального марафона, который продлится до конца марта, в концертном зале областной филармонии имени Е. Ф. Светланова пройдут 11 концертов с участием молодых талантливых коллективов и солистов из России и зарубежных стран, сообщили ТАСС в филармонии, выступающей организатором фестиваля.

"Фестиваль "Музыкальная весна-2020" в восемнадцатый раз пригласил в Калининград молодых, творчески одаренных исполнителей из России, Германии и Эстонии, многие из которых уже хорошо известны и за пределами своих стран, являются лауреатами престижных международных конкурсов", - рассказали в пресс-службе филармонии.

Фестиваль открылся большим концертом солистов Санкт-Петербургского Дома музыки Александра Васильева и Ильи Папояна. 19-летний пианист Папоян - победитель Международного юношеского конкурс им. П. И. Чайковского, Международного Шопеновского конкурса, Всероссийского музыкального конкурса, выступает в лучших залах Москвы, в других городах России и за рубежом. Его коллега кларнетист Александр Васильев - также многократный лауреат международных и всероссийских конкурсов, артист симфонического оркестра под управлением Юрия Темирканова. В исполнении музыкантов в сопровождении Камерного оркестра Калининградской филармонии под руководством Заслуженного артиста РФ Александра Андреева прозвучали произведения Чайковского, Сарасате, Басси, Моцарта.

В числе участников "Музыкальной весны" также молодой пианист лауреат XVI Международного конкурса им. Чайковского в 2019 году Алексей Мельников, лауреаты международных конкурсов российский скрипач Дмитрий Хахамов, альтистка из Германии Каролина Эррера, скрипач из Эстонии Лиссане Альтров и его соотечественница пианистка Элиза Агаева.

Своеобразным уроком мастерства станет встреча с московским гобоистом-виртуозом, преподавателем Московской консерватории Дмитрием Булгаковым, который даст концерт вместе с юными талантливыми учащимися музыкальных учебных заведений Москвы и Калининграда.

По традиции, отметили в пресс-службе, значительный блок программы фестиваля - это "парад" достижений музыкальных школ и школ искусств Калининграда, их своего рода творческий отчет. Они выступят с концертами, многие из которых посвящены предстоящему 75-летию Великой Победы. Символичны названия этих концертов: "Поклонимся военным тем годам", "Весна на клавишах победы", "Услышу в музыке времен дыханье".

Теги
РоссияКалининградская область
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