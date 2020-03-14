В Карелии открыли выставку об истории одной из старейших площадей Петрозаводска

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 марта. /ТАСС/. Национальный музей Карелии в пятницу представил новую интерактивную экспозицию "История Круглой площади". Постоянная выставка посвящена одной из центральных площадей Петрозаводска, на которой находится старейший каменный архитектурный ансамбль города, сообщила руководитель проекта "Интерактивная история" Фонда развития творческих индустрий и культурного туризма Елена Холодкова.

"Сегодня Национальный музей представляет экспозицию, посвященную истории Круглой площади. Нам хотелось привлечь внимание жителей Петрозаводска, особенно молодежи, к Круглой площади, по которой они, возможно, каждый день проходят, не замечая ее красоты, не зная, не вспоминая о ее богатой истории", - сказала она.

Музей представил макет площади в ее первоначальном виде, а также показал новую экспозицию, по которой можно проследить, как менялась площадь в течение последних двухсот лет. На Круглой площади (это название площадь носила в XVIII веке, сегодня это площадь им. Ленина) расположены два полукруглых двухэтажных каменных дома, построенных в XVIII столетии. В них размещались резиденция олонецкого губернатора и губернские присутственные места, сегодня же в зданиях находятся Национальный музей Карелии, а также министерство культуры республики. Архитектурный ансамбль Круглой площади является объектом культурно-исторического наследия региона.

"Для любителей виртуального развлечения у нас есть бинокуляр: глядя в него, посетители могут видеть пять панорам нашей площади. В момент постройки, затем - панораму с памятником Петру Первому, на третьей панораме - это 1933 год - появляется памятник Владимиру Ильичу Ленину, следующая панорама - это годы оккупации [в годы Великой Отечественной войны]. Последняя демонстрирует восстановленный памятник Ленину - это уже 1950-1960-е годы", - рассказала один из кураторов экспозиции Екатерина Логвиненко.

Выставка появилась благодаря проекту "Интерактивная история", который реализует Фонд развития творческих индустрий и культурного туризма при поддержке программы приграничного сотрудничества "Карелия". По условиям проекта, охватывающего три музея в Карелии и три музея в Финляндии, его участники создадут интерактивные экспозиции об истории ключевых объектов культурно-исторического наследия, расположенных рядом с музеями.

Еще одна новая постоянная выставка музея "По высочайшему указу" включила в себя предметы разных эпох, найденные строителями, реставраторами или музейными работниками во время ремонтов и реставраций здания музея: тарелки, стеклянные бутылки, билеты в кино, монеты и прочее. Каждый объект сопровождается видеоклипом или аудиофайлом с песней или отрывком исторического документа, которое позволяет создать представление о том или ином историческом периоде.

Другие участники проекта

До конца лета свои интерактивные выставки заработают и в других музеях - участниках проекта Фонда развития творческих индустрий и культурного туризма. В Карелии экспозиция об истории Олонецкой крепости появится при Олонецком национальном музее карелов-ливвиков им. Прилукина, историю горы Лопотти эпохи Викингов расскажут в Куркиёкском центре (Лахденпохский район Карелии). Со стороны Финляндии выставки появятся в городе Йоэнсуу, в музее Северной Карелии, в городе Оутокумпу, в Музее Старой шахты и в Музейной ассоциации Иломантси, которая включает исторические карельские деревни XIX-XX веков, где сохраняются традиции рунопения.