Группа Little Big за пять дней подготовила клип на песню к "Евровидению"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российская группа Little Big за пять дней подготовила клип на песню Uno, с которой будет представлять страну на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах в мае. Об этом вокалисты Илья Прусикин и Софья Таюрская рассказали в пятницу вечером в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале .

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"За пять дней", - ответил Прусикин на вопрос ведущего Ивана Урганта о том, в какой срок были подготовлены песня и видеоклип.

Такие сжатые сроки музыканты пояснили тем, что о своем участии в конкурсе они узнали 2 марта. "Нам 2 марта говорят: "Ребята, вы едете на "Евровидение". Вам надо всего-то записать песню и сделать клип". И нам пришлось попотеть, мы прям были в аду", - вспомнил вокалист, уточнив, что песня была готова заранее и писалась не для конкурса.

Презентация клипа на песню Uno состоялась накануне, также в эфире Первого канала. После этого ролик был размещен на официальном канале "Евровидения" на видеохостинге YouTube. К утру видео стало номером один во вкладке "В тренде" в российском сегменте хостинга, а днем стало самым популярным среди роликов участников "Евровидения". На данный момент клип посмотрели более 7,7 млн раз.

В пятничном эфире "Вечернего Урганта" группа Little Big, а также вокалистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко, которые вместе с ними выступят на "Евровидении", впервые исполнили конкурсную песню живьем.

Песня Uno исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек. Они одеты в стиле 1970-х годов, на них брюки-клеш.

О группе

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрели уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом - "Откройся" (Open Up).

Согласно жеребьевке, Little Big примет участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая в Роттердаме.