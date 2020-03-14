Клип Little Big стал самым просматриваемым в 16 странах - участницах "Евровидения"

ТАСС, 14 марта. Клип на песню Uno, с которой группа Little Big будет представлять Россию на "Евровидении" в Нидерландах, включен во вкладку "В тренде" видеохостинга YouTube в 16 странах - участницах конкурса. Об этом свидетельствуют данные портала в субботу утром.

Ролик чуть более чем за сутки набрал более 10,5 млн просмотров и стал номером один в трендах Белоруссии, Литвы, России, Украины и Эстонии. Также видео популярно в Латвии (номер два вкладки "В тренде"), Германии (8), Израиле (12), Финляндии, Испании (17), Австрии, Франции (18), Великобритании (19), Чехии (24), Норвегии (29) и Дании (42). Всего в конкурсе в этом году заявлены участники из 41 страны.