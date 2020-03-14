Клип Little Big стал самым просматриваемым в 16 странах - участницах "Евровидения"

ТАСС, 14 марта. Клип на песню Uno, с которой группа Little Big будет представлять Россию на "Евровидении" в Нидерландах, включен во вкладку "В тренде" видеохостинга YouTube в 16 странах - участницах конкурса. Об этом свидетельствуют данные портала в субботу утром.
Ролик чуть более чем за сутки набрал более 10,5 млн просмотров и стал номером один в трендах Белоруссии, Литвы, России, Украины и Эстонии. Также видео популярно в Латвии (номер два вкладки "В тренде"), Германии (8), Израиле (12), Финляндии, Испании (17), Австрии, Франции (18), Великобритании (19), Чехии (24), Норвегии (29) и Дании (42). Всего в конкурсе в этом году заявлены участники из 41 страны.
Презентация клипа на песню Uno состоялась вечером 12 марта в эфире Первого канала. После этого ролик был размещен на официальном канале "Евровидения" на YouTube. К утру 13 марта видео стало номером один во вкладке "В тренде" в российском сегменте хостинга, а днем стало самым популярным среди роликов участников "Евровидения".
Вместе с четырьмя постоянными участниками группы Little Big на конкурсе выступят вокалистка группы "Ленинград" Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко. Песня Uno исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском. На официальном видео в кадре - семь человек.
Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрели уже более 370 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.