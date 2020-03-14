Песня Киркорова прозвучит в мультфильме "Суворовъ"

СУЗДАЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Певец Филипп Киркоров примет участие в записи саундтрека для полнометражного 3D-мультфильма "Суворовъ" киностудии "Союзмультфильм", выход которого запланирован в конце 2020 года. Об этом ТАСС в субботу на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино сказал директор киностудии Борис Машковцев.

Как сообщалось, также героев фильма озвучат актеры Константин Хабенский, Антон Макарский, Юлия Рутберг, Анна Ардова, Алексей Демидов.

"Это будет музыкальное кино, там будет значимый для этого фильма саундтрек с оригинальными песнями в том числе, одну из которых споет Филипп Киркоров", - сказал собеседник агентства.

По словам Машковцева, фильм находится в активной стадии производства. Создатели картины ушли от жанра исторического байопика в жанр приключенческого фильма, в нем сохранен исторический контекст, но основные персонажи являются вымышленными, "между ними происходит не просто приключенческая и героическая история, но еще и некая шпионская история".

"Мы надеемся закончить фильм в этом календарном году, поскольку он связан с юбилеем Суворова, релиз ожидается в конце года. Мы рассчитываем выпускать кино в конце года. Для "Союзмультфильма" это инновационный проект с трехмерной полнометражной анимацией, полнометражные фильмы для широкой аудитории в последний раз выпускались в советское время", - добавил он.

В ноябре 2020 года будет отмечаться 290 лет со дня рождения генералиссимуса Александра Суворова. Сюжет фильма развернется на фоне швейцарского похода Суворова через Альпы. Главный герой - юноша по имени Гриша. Вейротер, которого сыграет Киркоров, будет плести интриги и попытается погубить полководца и его войско. "Союзмультфильм" занимается производством картины совместно с Киностудией им. М. Горького и анимационной студией "КиноАтис".

О фестивале

XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале с 11 по 16 марта. Он является смотром всех видов анимации, произведенной на территории России или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах. Победителями фестиваля в разные годы и в разных номинациях становились Андрей Хржановский ("Лев с седой бородой"), Зоя Трофимова ("Мелочь", "Рождество"), Юрий Норштейн ("Русский сахар), Константин Бронзит ("На краю земли", "Кот и лиса"), Александр Бубнов ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон").