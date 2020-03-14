Арт-пространство в мастерской Ильи Кабакова в Москве не успеют открыть в 2020 году

ОРЕНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея перенесла с 2020 года на более поздний срок открытие центра московского концептуализма в мастерской Ильи Кабакова, которую художник передал в дар музею. Скорректировать планы пришлось из-за сложностей, возникших при модернизации объекта, сообщила ТАСС начальник службы развития малых музеев Третьяковской галереи Татьяна Гафар в кулуарах выездного заседания президиума Российского комитета Международного совета музеев в Оренбурге.

О том, что Илья и Эмилия Кабаковы передали в дар Третьяковской галерее мастерскую, было объявлено в августе 2018 года. Тогда же сообщалось, что там планируется открыть арт-пространство, посвященное московским концептуалистам. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова говорила ТАСС в 2019 году, что арт-пространство планируется открыть в 2020 году. Мастерская располагается на последнем, восьмом, этаже дома страхового общества "Россия".

"[2020 год] - это было предварительное предложение. Сейчас началась <...> разработка проекта реставрации и приспособления этого помещения, мы сейчас начинаем разработку дизайн-проекта, он будет включать не только саму мастерскую, но и соседнее помещение, где будет небольшой образовательный центр, где могут читаться лекции, где будут находиться сотрудники, обслуживающие данный объект", - рассказала Гафар.

По ее словам, проектные работы продлятся около года с учетом необходимости согласовывать любые изменения в помещениях с товариществом собственников жилья: мастерская находится на седьмом этаже здания страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре, которое является объектом культурного наследия, остальные квартиры - жилые. В частности, жильцы дома должны дать согласие на использование лифта и лестничных пролетов, по которым будут подниматься посетители центра, как общественного пространства. Не меньше года также уйдет на реализацию проекта, считает Гафар. "Это при всех идеальных ситуациях, которые, как мы поняли за последний год, не всегда случаются, у нас очень сложные процедуры, которые мы проходим", - добавила руководитель службы.

Центр московского концептуализма

В декабре 2019 года ученый совет Третьяковской галереи утвердил концепцию центра московского концептуализма "Мастерская Ильи Кабакова". В документе определены подходы к формированию экспозиционного пространства на площади 199 кв. м.

"Илья говорил <...> давно, что пространство должно остаться живым. [Необходимо] придумать, какое будет экспозиционное оборудование, которое позволяло бы выставлять и предъявлять там достаточно хрупкие материалы - эскизы, этюды, разработки, тексты концепций, даже вплоть до записок, которые раскрывают историю, как создавалась сама мастерская. Нужно такое оборудование, которое позволит менять эти вещи", - уточнила Гафар. Она рассчитывает, что собственники квартир в доме, где располагается мастерская, с пониманием отнесутся к важности сохранения арт-пространства, которое в 1960-1980 годы было центром концептуального искусства Москвы, где рождались произведения, выставляемые на крупнейших площадках музеев страны.

Определят собственников и отреставрируют

Помещение мастерской было передано Третьяковской галерее после того, как в нем несколько нет проводились занятия Института проблем современного искусства. Около года у сотрудников музея ушло на разбор материалов, часть из которых принадлежит Кабаковым, часть - искусствоведу и другу художника Иосифу Бакштейну.

"Была вывезена мебель, библиотека, которая не принадлежала Илье, а принадлежала институту проблем современного искусства, была разобрана библиотека Ильи Кабакова, которая там оставалась. Все, что мы там разобрали <...> и оттуда увезли <...> сейчас находится в Третьяковской галерее на временном хранении", - уточнила собеседница агентства.

Разобранные и описанные материалы сотрудники Третьяковской галереи предъявили Илье и Эмилии Кабаковым, которые должны принять окончательное решение по их судьбе. По словам Гафар, судьба части вещей уже решена, они войдут в экспозицию центра, но предварительно будут отреставрированы. "Необходимо будет принимать решение по каждому предмету", - отметила она.

О Кабаковых

Илью Кабакова называют одним из самых востребованных в мире русских современных художников, одной из ключевых фигур московского концептуализма. В 1980-е годы он перешел к созданию инсталляций, в которых вдохновляется атмосферой советского коммунального быта. Самая знаменитая из них - "Человек, который улетел в космос из своей комнаты".

Во второй половине 1980-х годов Кабаков начал выставляться и работать в Европе и США. В это же время его постоянным соавтором стала жена, художница Эмилия Кабакова. В настоящее время художники живут в США. В России их персональные выставки проходили в Эрмитаже, Третьяковской галерее, Центре современной культуры "Гараж".