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"Союзмультфильм" займется разработкой двух проектов участников питчинга в Суздале

С 11 по 16 марта в городе проходит XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино

СУЗДАЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Проекты мультсериала "Детектив Нюх" и короткометражного анимационного фильма "Мечта Валентины" стали победителями питчинга, организованного киностудией "Союзмультфильм" и Открытым российским фестивалем анимационного кино (ОРФАК) в Суздале. Киностудия займется разработкой проектов-победителей, сообщил в субботу директор студии Борис Машковцев.

"Среди сериальных проектов победителем был признан "Детектив Нюх". Что касается короткометражных проектов, победил проект "Мечта Валентины", - сказал Борис Машковцев, уточнив, что студия займется разработкой этих проектов.

Проект сериала "Детектив Нюх" представила автор и сценарист Наталья Зуева. Его главным героем стал щенок, который расследует преступления благодаря своему нюху. Защита проекта короткометражного анимационного фильма "Мечта Валентины" сценариста и режиссера Светланы Нагаевой поразила аудиторию трогательной историей удочеренной бабочками гусеницы по имени Валентина, которая мечтала вырасти летчицей, однако превратилась в хлебную жужелицу и реализовала себя, открыв кондитерскую.

Жюри питчинга также обратило внимание на проект короткометражного мультфильма "Мамины волосы" о девушке без волос и сериала "Полли, маленький медведь" о девочке, живущей в волшебном городе.

О питчинге

"Победителем нашего первого питчинга (в 2018 году - прим. ТАСС) стала Наталья Мирзоян с проектом фильма "Привет, бабульник!". В этом году он участвует в конкурсной программе, это лучший результат питчинга, который может быть", - отметила на открытии питчинга его куратор, киновед Алена Сычева.

Совместный питчинг "Союзмультфильма" и ОРФАК прошел в Суздале в третий раз. В этом году на участие в питчинге претендовали 186 проектов, в том числе 75 сериалов для детей до 12 лет и 111 короткометражных фильмов, 8 из которых были отобраны для презентации на фестивале.

"Каждый год в стране проводится около 30 питчингов, <…> но что касается анимации, то практически единственный питчинг с серьезной подготовкой проходит в Суздале совместно с киностудией "Союзмультфильм", - отметил директор ОРФАК Александр Герасимов.

XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале с 11 по 16 марта. Он является смотром всех видов анимации, произведенной в России или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах. Победителями фестиваля в разные годы и в разных номинациях становились Андрей Хржановский ("Лев с седой бородой"), Зоя Трофимова ("Мелочь", "Рождество"), Юрий Норштейн ("Русский сахар), Константин Бронзит ("На краю земли", "Кот и лиса"), Александр Бубнов ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон").

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