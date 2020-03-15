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Группа Lindemann даст два концерта в Москве

Шоу пройдет на московском стадионе "ВТБ-Арена"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Дуэт Lindemann фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна и шведского музыканта Петера Тэгтгрена дважды выступит на московском стадионе "ВТБ-Арена" - с дневным и вечерним шоу. Такое решение было принято организаторами российских гастролей группы - компанией Volkov Pro - после распоряжения мэра столицы об ограничении мероприятий свыше 5 тыс. участников из-за угрозы распространения коронавируса.

"В связи с публикацией указа мэра Москвы С. С. Собянина <...> организаторы делают все возможное для того, чтобы концерт состоялся и прошел безопасно для зрителей, - подчеркнули в компании. - Компания Volkov PRO и группа Lindemann нашли решение: концерты пройдут два раза 15 марта в 15:00 и 19:00".

На столичном стадионе будут предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности посетителей и сотрудников от распространения вирусов: все контактные поверхности комплекса, включая ручки входных дверей, обрабатываются специальными антибактериальными средствами. Кроме того, организаторы попросили зрителей при плохом самочувствии отказаться от посещения мероприятий.

Шоу носит маркировку "18+", зрители младше не будут допущены даже в сопровождении родителей. "Такие ограничения обоснованы содержимым контента, который будет воспроизведен на концерте", - пояснили организаторы. Для подтверждения возраста необходимо иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Группа Lindemann со 2 марта находится в российском туре. Дуэт уже выступил в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Концерты проходят в поддержку второго студийного альбома дуэта - F & M, представленного в ноябре 2019 года.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией. В субботу в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

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