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Писатель Юрий Бондарев отметит 96-летие

День рождения он встретит в кругу семьи и читателей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Писатель, автор романов "Горячий снег" и "Тишина" Юрий Бондарев в воскресенье отмечает 96-й день рождения. Родоначальник жанра "лейтенантской прозы", прошедший всю войну, рассказал ТАСС, как встретит свой день рождения и с какими чувствами ждет 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

"Буду отмечать [день рождения] как всегда - с семьей, друзьями и моими читателями", - рассказал Бондарев, ответы которого агентству передала супруга Валентина Никитична.

Говоря о приближающемся 75-летии победы в Великой Отечественной войне, Бондарев отметил, что праздник встречает всегда со смешанными чувствами. "Как праздновать Победу? Грустно или радостно? Для меня в этот день оба чувства неотделимы, но главный аккорд, который слышит вся планета: "Мы победили!" - поделился он. - Жертвы были не напрасны, мы помним о них "со слезами на глазах", они рядом … Не ради слез, а ради наших улыбок стали они и положили они свои юные жизни на защиту Отечества как воины - гордые, смелые, храбрые, бессмертные".

Воссоединение поколений

Отвечая на вопрос об исторической памяти, Бондарев отметил, что видит попытки перечеркнуть уроки войны. "У времени есть такое свойство - снимать остроту переживания, и даже несколько отчуждать нас от далеких событий. Ведь говорят же - "время великий лекарь", но в данном случае видно, речь идет не о естественных процессах, а о преднамеренных попытках перечеркнуть уроки последней войны и путем бесчестного действия отнять у человечества завоеванные моральные высоты, которые позволяли всем нам жить долгие десятилетия в условиях мира", - сказал он, отметив, что не будет сегодня "разбирать, кто начал вакханалию событий тех лет".

Бондарев считает, что есть в этом и наша вина. "Достаточно хотя бы посмотреть на отечественные учебники по истории. Они нас идейно ослабили, и тут же появились желающие отобрать у нас наши святыни, нашу победу, подвиги наших героев, без знания которых невозможно вырастить честное патриотически настроенное поколение граждан, - подчеркнул он. - Мы оглянуться не успели, как наши молодые люди не только "заблудились" в событиях военных лет, но и утратили живую нить, которая связывала их с победой дедов. Опасность разрыва поколений была вовремя осознана нашими людьми".

Этой новой объединяющей силой, считает писатель, стала акция "Бессмертный полк". "Идя рядом, мы стали одним целым и объединились в колонны "Бессмертного полка", - сказал он.

Супруга писателя Валентина Никитична сказала ТАСС, что Юрий Васильевич постоянно получает письма читателей и отрадно, что среди тех, кто пишет, много школьников - совсем молодых ребят. Все это, по ее словам, позволяет писателю идти в ногу с молодежью. "Нет разрыва поколений, идем бок о бок - и молодежь, и старики", - сказала она.

Из биографии

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, в качестве добровольца занимался обустройством окопов под Смоленском. В марте 1942 года был призван на военную службу, получил звание сержанта, в составе 2-й гвардейской армии был отправлен на Сталинградский фронт, где командовал минометным расчетом. Был дважды ранен (в конце 1942 г. - под Сталинградом, в конце 1943 г. - под Житомиром), принимал участие в форсировании Днепра и освобождении Киева. В составе наступающих советских войск дошел до Чехословакии. Был награжден медалью "За отвагу".

В 1946 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, занимался в семинаре Константина Паустовского. Широкую известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни: повесть "Батальоны просят огня" (1957), романы "Тишина" (1962) и "Двое" (1964). В 1970 году вышел роман Бондарева "Горячий снег" о событиях Сталинградской битвы.

По сценариям и литературным произведения были сняты художественные фильмы, такие как "Тишина" (1963, Владимир Басов; 1992, Ольгерд Воронцов), "Освобождение" (1968-1971, Юрий Озеров), "Горячий снег" (1972, Гавриил Егиазаров), "Берег" (1983, Александр Алов и Владимир Наумов), "Батальоны просят огня" (1985, Владимир Чеботарев и Александр Боголюбов), "Выбор" (1987, Владимир Наумов).

Бондарев - Герой Социалистического Труда (1984), награжден орденами Ленина, "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, медалями "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Лауреат Ленинской и Государственной премий.

В 1994 году Юрию Бондареву был присвоен орден Дружбы народов, однако писатель отказался принять награду. В телеграмме, направленной президенту РФ Борису Ельцину, он отметил, что "это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны".

Теги
РоссияБондарев, Юрий Васильевич
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