{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин поздравил школу Большого театра в Бразилии с 20-летием

Приветственное слово главы кабинета министров зачитал в субботу перед началом юбилейного представления посол России в Бразилии Сергей Акопов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравление коллективу школы Государственного Академического Большого театра в Бразилии в связи с двадцатилетием учебного заведения. Приветственное слово главы кабинета министров зачитал в субботу перед началом юбилейного представления посол России в Бразилии Сергей Акопов.

"За эти годы благодаря уникальному учебному заведению на балетном небосклоне зажглось множество ярких звезд, которые украшают своими выступлениями лучшие сцены мира", - говорится в послании.

Открытие в 2000 году в Жоинвилле школы Большого театра стало возможным благодаря легендарным танцовщикам Александру Богатыреву и Владимиру Васильеву, а также мэру города Луису Энрике де Силвейре, напомнил премьер-министр. Талантливые юноши и девушки из разных штатов Бразилии и других стран получили возможность осваивать методику русского классического балета, отмечает Мишустин.

Он также подчеркнул, что путь на большую сцену - это огромный труд, требующий от юных исполнителей не только безупречного владения техникой, но и умения передавать в танце сложнейшую гамму чувств, "вкладывать в партию душу и сердце".

По мнению премьера, школа Большого театра и в дальнейшем будет одним из символов дружественных и добрососедских отношений, объединяющих Россию и Бразилию.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБразилияРоссия
Реклама на ТАСС
Писатель Юрий Бондарев отметит 96-летие
День рождения он встретит в кругу семьи и читателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС