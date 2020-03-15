Мишустин поздравил школу Большого театра в Бразилии с 20-летием

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравление коллективу школы Государственного Академического Большого театра в Бразилии в связи с двадцатилетием учебного заведения. Приветственное слово главы кабинета министров зачитал в субботу перед началом юбилейного представления посол России в Бразилии Сергей Акопов.

"За эти годы благодаря уникальному учебному заведению на балетном небосклоне зажглось множество ярких звезд, которые украшают своими выступлениями лучшие сцены мира", - говорится в послании.

Открытие в 2000 году в Жоинвилле школы Большого театра стало возможным благодаря легендарным танцовщикам Александру Богатыреву и Владимиру Васильеву, а также мэру города Луису Энрике де Силвейре, напомнил премьер-министр. Талантливые юноши и девушки из разных штатов Бразилии и других стран получили возможность осваивать методику русского классического балета, отмечает Мишустин.

Он также подчеркнул, что путь на большую сцену - это огромный труд, требующий от юных исполнителей не только безупречного владения техникой, но и умения передавать в танце сложнейшую гамму чувств, "вкладывать в партию душу и сердце".

По мнению премьера, школа Большого театра и в дальнейшем будет одним из символов дружественных и добрососедских отношений, объединяющих Россию и Бразилию.