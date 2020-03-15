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Онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ к своему контенту

Чтобы его получить, надо пройти регистрацию и обновить приложение
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр Premier принял решение открыть бесплатный доступ к своему контенту для всех. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье рассказали в пресс-службе платформы.

Среди доступных сериалов - "Домашний арест", "Звоните ДиКаприо!", "Учителя", "Бихэппи", "Мертвое озеро", "Секта" и др.

"С 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями холдинга "Газпром-медиа", будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру, - сказали в пресс-службе. - Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным".

Кроме сериалов, это также реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, комедийные проекты, а также добавленные онлайн-трансляции телеканалов НТВ и "Матч!Страна". Чтобы получить бесплатный доступ, надо пройти регистрацию и обновить приложение Premier до самой последней версии.

Теги
Россия
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