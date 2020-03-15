Фильм "Хозяйка медной горы" Дмитрия Геллера получил гран-при анимационного Суздальфеста

СУЗДАЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Короткометражный анимационный фильм режиссера Дмитрия Геллера "Хозяйка медной горы" стал обладателем гран-при XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Лучшей короткометражной работой стала "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита, приз за лучший полнометражный фильм получил "Иван Царевич и серый волк - 4" Константина Феоктистова.

В субботу в Суздале подвели итоги юбилейного XXV Открытого российского фестиваля анимационного кино, который является центральным смотром отечественной анимации. "Гран-при фестиваля получила работа режиссера Дмитрия Геллера "Хозяйка медной горы". Это мистический триллер по мотивам уральского горнозаводского фольклора, рассказывающий о редком изумруде, который, сменив много хозяев, не приносит счастья никому. Это история о человеческих страстях и загадочной хозяйке медной горы", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Специальным призом с формулировкой "за ударную драматургию" награждена короткометражная любовная история "Боксбалет" режиссера Антона Дьякова. Специальный приз "за элегантность" также получил фильм "Уточка и кенгуру" Лизы Скворцовой. Лучшим профессиональным короткометражным фильмом суздальского фестиваля назван "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита. Диплом в этой номинации получил фильм "Привет, бабульник!" Натальи Мирзоян.

Другие номинации

Приз за лучший фильм для детей жюри присудило работе "7 козлят" Марины Карповой, дипломом в этой же номинации отмечен мультфильм "Принцесса и бандит" режиссеров Марии Сосниной и Михаила Алдашина. Приз в конкурсе дебютных фильмов в этом году было решено не присуждать, диплом в этой номинации получила картина "Пастухи облаков" Евгения Фадеева. Среди студенческих работ лучшей признана "Как говорил мой дед" Саши Деевой, дипломами отмечены "Селезень, веревочка и желудь" Алины Титоренко и "Мальчик, который кричал" Марии Серебряковой.

Приз за лучший полнометражный фильм вручен картине "Иван Царевич и серый волк - 4" Константина Феоктистова, диплом в этой номинации получил мультфильм "Фиксики против кработов", над которым работали режиссеры Василий Бедошвили, Олег Ужинов и Иван Пшонкин. В номинации "Лучший сериал" приз получил эпизод "Галеротерапия" из цикла "Пиратская школа" режиссера Алексея Лебедева. Дипломом в этой категории также награжден эпизод "Тайное знание" сериала "Катя и Эф. Куда-угодно-дверь" Романа Трамвая. Лучшей работой в прикладной номинации признан имиджевый ролик для Государственного музея изобразительного искусства имени А. С. Пушкина "С точки зрения музея" режиссера Платона Инфанте. Дипломами также отмечены клип "Дичь" Русланы Мирзаалиевой об исчезающих птицах и "Ролики для центра славянской письменности "Слово" для экспозиции центра на ВДНХ, снятые режиссером Алексеем Ермолаевым.

Приз мэтров имени Татарского режиссеру Наталье Мирзоян за фильм "Привет, бабульник!" вручил Юрий Норштейн. Главный приз по итогам акции "Открытая премьера" по итогам голосования зрителей получил короткометражный фильм "Кошка-Машка" режиссеров Елены Гаврилко и Артема Иосилевича.

О фестивале

XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале с 11 по 16 марта. Он является ежегодным смотром всех видов анимации, произведенной в России или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах. Победителями фестиваля в разные годы и в разных номинациях становились Андрей Хржановский ("Лев с седой бородой"), Зоя Трофимова ("Мелочь", "Рождество"), Юрий Норштейн ("Русский сахар), Константин Бронзит ("На краю земли", "Кот и лиса"), Александр Бубнов ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон").