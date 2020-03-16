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Нина Шацкая отметит юбилей в кругу близких

Заслуженной артистке РФ исполняется 80 лет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Нина Шацкая, известная по фильмам "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Элема Климова и "Сукины дети" Леонида Филатова отпразднует 80-летие со своими друзьями.

"День рождения как день рождения. Друзья будут. Кто-то придет обязательно. Семья и друзья - мне больше не надо", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Шацкая родилась 16 марта 1940 года. Она окончила Государственный институт сценических искусств (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Состояла в труппе Театра на Таганке. С 2003 года - актриса Московского театра "Школа современной пьесы". На его сцене играла в спектакле "Антон Чехов. Чайка", "Борис Акунин. Чайка", "Чайка. Настоящая оперетка" и "Русское варенье". Кроме того, активно снималась в кино, в ее фильмографии такие картины, как "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Преждевременный человек", "Сукины дети" и "Визит к Минотавру".

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