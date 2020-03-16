Фильм "Бладшот" возглавил российский прокат в минувшие выходные

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Фильм "Бладшот" (Bloodshot) стал лидером российского проката, собрав 177 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 12 по 15 марта.

Американский супергеройский фильм режиссера Дэйва Уилсона, основанный на комиксах об одноименном персонаже, вышел в российский прокат 13 марта. Картина повествует о морском пехотинце, которого воскресили после смерти и превратили в машину для убийств - бессмертного Бладшота, обладающего сверхчеловеческими способностями. Главные роли в фильме сыграли Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Тоби Кеббелл и другие актеры.

Второе место по кассовым сборам досталось американскому анимационному фильму "Вперед" (Onward) режиссера Дэна Скэнлона, который вышел в российский прокат 6 марта и собрал за минувшие выходные 85,5 млн рублей. Действие мультфильма разворачивается в волшебном мире, который населен эльфами, троллями, кентаврами и другими существами. Мама двоих братьев-эльфов на 16-летие младшего из них дарит братьям волшебный посох, который им завещал их отец. С помощью волшебного камня в этом посохе им удается вернуть своего папу на сутки. Главные роли озвучили Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луис-Дрейфус, Октавия Спенсер и другие актеры.

На третьем месте расположилась романтическая комедия "Отель "Белград" российского режиссера Константина Статского. Картина вышла в российский прокат 5 марта и собрала за минувшие четыре дня 80,4 млн рублей. Главный герой фильма Паша - непутевый и легкомысленный хозяин пятизвездочной гостиницы в Белграде, столице Сербии. Однажды он ввязывается в конфликтную ситуацию с местным мафиози, которые требует от него жениться на его дочери, чтобы загладить причиненный вред. Начинается подготовка к свадьбе, но тут на горизонте снова появляется Даша, его любовь из России, которая будоражит в нем былые воспоминания. Главные роли в картине сыграли Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Любомир Бандович, Александра Кузенкина и другие актеры.