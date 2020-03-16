{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Закрытый из-за коронавируса Метрополитен-опера покажет свои лучшие спектакли онлайн

Представления можно будет бесплатно смотреть на сайте или в мобильном приложении театра

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Нью-йоркский театр Метрополитен-опера, который закрылся на минувшей неделе до конца марта из-за пандемии коронавируса, с понедельника начинает ежедневно транслировать лучшие спектакли в формате HD. Как сообщается на официальном сайте театра, спектакли будут идти с 19:30 по времени восточного побережья США (02:30 мск следующего дня).

Представления можно будет бесплатно смотреть на сайте Метрополитен-опера или в мобильном приложении театра.

Поклонникам классического искусства будут предложены наиболее популярные или отмеченные наградами спектакли. "Таким образом мы хотим утешить любителей оперы в эти очень сложные для всех нас времена, - сказал в обращении к зрителям генеральный директор театра Питер Гельб. - Каждый вечер мы будем предлагать к просмотру новую оперу-жемчужину из нашей коллекции онлайн-спектаклей, записанных в формате HD за последние 14 лет".

Первой зрители увидят оперу Жоржа Бизе "Кармен", главную партию в которой исполняет латвийская певица Элина Гаранча. В среду, 18 марта, покажут "Травиату" Джузеппе Верди, ведущие партии в которой исполнили Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский. Спектакль был записан в октябре 2015 года во время триумфального возвращения на сцену прославленного баритона. Анну Нетребко можно будет также услышать и в субботу, 21 марта, когда запланирована трансляция оперы Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур", записанной в феврале 2009 года.

22 марта поклонникам классической музыки предложат прославленную постановку оперы "Евгений Онегин", записанную в феврале 2007 года. Главную партию в ней исполнили Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Уникальность этого спектакля, как считают музыкальные критики, удалось достичь, благодаря работе дирижера Валерия Гергиева.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Как живет школа Большого театра в Бразилии. 20 лет под аплодисменты
В связи с юбилеем учебное заведение подготовило два танцевальных спектакля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС