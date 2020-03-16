Закрытый из-за коронавируса Метрополитен-опера покажет свои лучшие спектакли онлайн

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Нью-йоркский театр Метрополитен-опера, который закрылся на минувшей неделе до конца марта из-за пандемии коронавируса, с понедельника начинает ежедневно транслировать лучшие спектакли в формате HD. Как сообщается на официальном сайте театра, спектакли будут идти с 19:30 по времени восточного побережья США (02:30 мск следующего дня).

Представления можно будет бесплатно смотреть на сайте Метрополитен-опера или в мобильном приложении театра.

Поклонникам классического искусства будут предложены наиболее популярные или отмеченные наградами спектакли. "Таким образом мы хотим утешить любителей оперы в эти очень сложные для всех нас времена, - сказал в обращении к зрителям генеральный директор театра Питер Гельб. - Каждый вечер мы будем предлагать к просмотру новую оперу-жемчужину из нашей коллекции онлайн-спектаклей, записанных в формате HD за последние 14 лет".

Первой зрители увидят оперу Жоржа Бизе "Кармен", главную партию в которой исполняет латвийская певица Элина Гаранча. В среду, 18 марта, покажут "Травиату" Джузеппе Верди, ведущие партии в которой исполнили Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский. Спектакль был записан в октябре 2015 года во время триумфального возвращения на сцену прославленного баритона. Анну Нетребко можно будет также услышать и в субботу, 21 марта, когда запланирована трансляция оперы Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур", записанной в феврале 2009 года.

22 марта поклонникам классической музыки предложат прославленную постановку оперы "Евгений Онегин", записанную в феврале 2007 года. Главную партию в ней исполнили Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Уникальность этого спектакля, как считают музыкальные критики, удалось достичь, благодаря работе дирижера Валерия Гергиева.