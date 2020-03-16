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"Мелодия" представила альбом скрипачки Ревич и пианистки Осетинской "Цветы и сказки"

Альбом посвящен Серебряному веку в русской музыке

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила новый альбом скрипачки Елены Ревич и пианистки Полины Осетинской "Цветы и сказки" с произведениями русских композиторов Серебряного века. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании.

"Совместный диск скрипачки Елены Ревич и пианистки Полины Осетинской посвящен одной из ярчайших эпох русской музыкальной культуры - Серебряному веку в русской музыке, - сказали в пресс-службе. - В русском искусстве это было удивительное время на пороге гениальных открытий и величайших потрясений, разочарования в идеалах и настойчивой жажды новизны".

В альбоме звучит музыка Антона Аренского, Сергея Танеева, Николая Метнера, Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского.

Заслуженная артистка России Ревич в течение многих лет была солистом-концертмейстером ансамбля "Солисты Москвы" Юрия Башмета, сейчас совмещает концертную деятельность с преподаванием в Московской консерватории. Осетинская выступает на крупнейших концертных площадках мира - в 2019 году она дебютировала на Зальцбургском фестивале, а совсем недавно состоялся ее концерт в Карнеги-холл. Пятнадцать лет Осетинская и Ревич выступают с совместными концертными программами.

Цифровой альбом "Цветы и сказки" также поступил в продажу.

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