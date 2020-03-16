Российские онлайн-кинотеатры сделают бесплатной подписку для находящихся на карантине

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские онлайн-видеосервисы, в числе которых Okko и ivi, сделают доступным просмотр фильмов и сериалов для тех, кто приехал из стран с неблагополучной обстановкой в связи с распространением коронавируса и находится на карантине.

Как сообщили ТАСС в сервисе Okko, с 16 марта находящиеся на карантине могут получить пакет подписок "Оптимум" на 14 дней бесплатно, воспользовавшись чат-ботом Okkobro в Telegram или написав слово "okkobro" в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK. Сервис просит зрителей рассказать об отменившихся планах и приложить фото, подтверждающее факт нахождения дома.

По подписке "Оптимум" будут доступны 25 тыс. единиц контента видеосервиса. Пользователи онлайн-кинотеатра смогут увидеть эксклюзивную премьеру Okko "(Не)идеальный мужчина", лауреата премии "Оскар" фильм "Паразиты", четвертый сезон сериала "Мистер Робот", лекции TED, концерты классической музыки и другое. Каждый пользователь может воспользоваться предложением один раз.

"Мы желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что Okkobro поднимет настроение пользователям, планы которых отменились из-за карантина, а фильмы, сериалы и лекции Okko помогут провести время с пользой и удовольствием", - передают в пресс-службе слова генерального директора Okko Яны Бардинцевой.

Подписка за рубль

Особое предложение пользователям, находящимся на карантине, сделает видеосервис ivi. "Тем, кто остался дома, мы даем один месяц доступа к подписке ivi за 1 рубль. Активировать подписку можно в период с 16 марта до 15 апреля", - рассказали в пресс-службе платформы.

Генеральный директор MEGOGO Россия Виктор Чеканов сообщил ТАСС, что платформа не предусматривает специальных акций в связи с обстоятельствами, но при этом "всегда дает зрителю доступ к бесплатному контенту, чтобы он мог выбрать фильм, телеканал или даже аудиокнигу в ответ на свое настроение или внезапно появившееся свободное время".

Ранее в пресс-службе платформы Premier сообщили, что онлайн-кинотеатр принял решение открыть бесплатный доступ к своему контенту для всех. Среди доступных сериалов - "Домашний арест", "Звоните ДиКаприо!", "Учителя", "Бихэппи", "Мертвое озеро", "Секта" и др.

ТАСС также запросил платформы Амедиататека и КиноПоиск HD.

В России зарегистрировано 63 случая инфицирования коронавирусом. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса. Глава правительства Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин для всех людей из групп риска, в которые входят не только прибывшие из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой граждане, но и члены их семей.