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Распространение коронавируса нового типа

Александринка на фоне ограничений из-за коронавируса покажет несколько спектаклей онлайн

В частности, 17 и 18 марта спектакль Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева "Солнечная линия" будет синхронно транслироваться на сайте театра и в социальной сети "ВКонтакте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Александринский театр в Санкт-Петербурге будет транслировать некоторые свои спектакли в формате онлайн на фоне ограничительных мер, принятых в городе для противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом сообщили в понедельник в официальном паблике театра в социальной сети "ВКонтакте".

"Александринский театр принял решение показать некоторые свои спектакли онлайн - на сайте театра и в официальных пабликах театра в социальных сетях. 17 и 18 марта спектакль Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева "Солнечная линия" на Новой сцене будет синхронно транслироваться на сайте театра и в официальной группе театра в социальной сети "ВКонтакте", - говорится в сообщении театра.

Как пояснил генеральный продюсер Новой сцены театра Александр Малич, такая мера принята в связи с тем, что "не все решатся отправиться в театр в эти дни". "Мы знаем, что волшебство в театре случается именно в зале, когда там есть актеры и зрители. И хотя это первый опыт трансляции спектакля Новой сцены в ВК, мы надеемся, что люди способны обмениваться энергией и на расстоянии <…> Мы надеемся, что этим поможем поднять настроение, дать повод для размышлений, стать ближе друг к другу или просто отвлечься", - приведены его слова в сообщении.

Дата следующей трансляции будет объявлена отдельно, добавили в театре.

Власти города с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек. В Александринке пояснили, что вместимость Основной сцены театра - 940 человек, главный зал Новой сцены является залом-трансформером, его вместимость - до 300 человек. "Таким образом, указанный запрет на проведение массовых мероприятий на Александринский театр не распространяется", - пояснили в театре после публикации постановления городских властей, добавив при этом, что "традиционно высокие меры санитарной безопасности в театре усилены".

Возможные изменения в репертуаре Мариинки

В Мариинском театре, площадки которого вмещают более тысячи человек, после выхода постановления правительства Петербурга сообщили, что театр "продолжает свою работу с учетом ограничений, установленных указанным постановлением". При этом в театре предупредили о возможных изменениях в репертуаре, призвав зрителей следить за информированием на официальном сайте Мариинки.

По данным на 15 марта, в Санкт-Петербурге выявлено шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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