Российская премьера шоу LUZIA Cirque du Soleil переносится на конец апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российская премьера гастрольного шоу LUZIA канадского цирка Cirque du Soleil перенесена с 19 марта на 23 апреля, сообщается в понедельник на официальной странице мероприятия в Facebook .

"В связи с постоянно расширяющимся списком рекомендаций и ужесточением мер по профилактике коронавирусной инфекции в Москве, которые распространяются и на массовые мероприятия, мы вынуждены внести изменения в график выступлений шоу LUZIA. Российская премьера шоу переносится с 19 марта на 23 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Все билеты, приобретенные на выступления в период с 19 марта по 22 апреля включительно, являются действительными с возможностью переноса даты посещения шоу. До 19 марта все зрители, которые приобрели билеты на перенесенные выступления, получат сообщение с подробной инструкцией от Cirque du Soleil или официального билетного оператора kassir.ru по электронной почте, указанной ими при оформлении билетов.

Шоу LUZIA - 38-я по счету постановка цирка. Сюжет представления с насыщенной акробатикой и завораживающими сценами связан с Мексикой. Режиссером и сценаристом стал Даниэле Финци Паска. Все ключевые элементы представления - сценография, костюмы, акробатика и музыка - результат исследования культурного, исторического и мифологического наследия Мексики.