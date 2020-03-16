Дом-музей Вахтангова во Владикавказе планируют открыть в 2021 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Культурный центр "Дом-музей Евгения Вахтангова" во Владикавказе планируется открыть в 2021 году, на его создание потребуется около 75 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Вахтангов родился и провел первые 20 лет жизни во Владикавказе в двухэтажном доме на Армянской улице. Здесь он увлекся театром и отсюда отправился в Москву. Сейчас в этом здании находятся коммунальные квартиры, которые планируется выкупить, а здание - перевести в федеральную собственность. Первым этапом (март - август) станет запуск проекта - привлечение средств для его реализации. В августе-октябре планируется подготовка проекта реконструкции и реставрации, включающие обследование дома и проведение необходимых экспертиз и согласований.

"Самая главная, самая ответственная часть нашей дорожной карты - это ремонт и создание самого дома-музея. Окончание и торжественное открытие предполагается в конце 2021 года. Я напомню, что 13 ноября 2021 года театру исполняется 100 лет, и мы будем стараться, чтобы именно к этой дате открыть во Владикавказе культурный центр имени Евгения Вахтангова", - сказал Крок. Третий этап должен начаться в октябре 2020 года.

В презентации говорится, что бюджет проекта составит около 75 млн рублей. Для реализации будут привлекаться спонсорские средства, а также будет запущена краудфандинговая кампания на платформе "Планета.ру". "Мы будем признательны всем и каждому, кто примет и принимает в этом участие. Вклад каждого человека, каждого зрителя для нас очень важен", - сказал Крок. Финансовым партнером проекта выступает банк "Открытие".

"Участие в этом проекте очень естественно. Во-первых, для нас как для банка поддержка культурных проектов, просветительских проектов - это основная миссия. Именно на эти цели мы сознательно договорились направлять какую-то часть своей прибыли. Во-вторых, мы верим и в творческие, и в менеджерские способности театра. Мы уже не один год вместе реализуем ряд проектов", - сказал на пресс-конференции президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Он отметил, что по количеству культурных событий карта России так и остается неравномерной. "Поэтому мы стараемся помогать делать гастроли лучших московских оркестров, лучших московских театров по России. Это очень важно, это выравнивает этот очень разный уровень культурного пространства страны", - добавил Задорнов и выразил уверенность, что культурный центр имени Вахтангова станет точкой притяжения в том числе и для туристов.

Тринадцать "за"

Идею создания культурного центра "Дом-музей Евгения Вахтангова" как структурного подразделения Театра Вахтангова во Владикавказе активно поддерживают и в правительстве Республики Северная Осетия - Алания. "Хотел бы обратить внимание, что создание культурного центра во Владикавказе для нас - масштабное событие. Руководитель республики держит этот вопрос на контроле. Мы все вместе сделаем, чтобы этот исторический культурный центр был создан", - сказал заместитель председателя правительства Республики Северная Осетия - Алания - полномочный представитель республики при президенте РФ Борис Джанаев.

Крок, в свою очередь, рассказал о тринадцати "за" создание этого проекта. "Число тринадцать - любимое число Евгения Вахтангова. Поэтому мы сформировали 13 таких главных постулатов. Первое - выравнивание культурного слоя в стране. Второе - ведущий федеральный театр будет развивать и влиять на культурные процессы", - сказал директор театра.

Среди других "за": повышение культурной и туристическое привлекательности региона, дополнительные рабочие места в городе, достаточное количество экспонатов и материалов в музее Театра Вахтангова для создания интересной и яркой экспозиции в стенах родного дома Вахтангова.

Концепция будущего культурного центра также предусматривает создание театрального зала, в котором Театр Вахтангова планирует совместные проекты с Русским театром Владикавказа, Национальным театром Осетии и другими творческими коллективами республики. Во Владикавказ будут приезжать с концертными программами, творческими вечерами и камерными спектаклями звезды Вахтанговской труппы. На будущей театральной площадке планируется организация пяти-шести мероприятий в месяц. В Театре Вахтангова в Москве уже есть подобная камерная сцена - Арт-кафе.

О реализации проекта театр будет сообщать на своем сайте и в социальных сетях, для этого был создан специальный хэштег #домвахтангова. Первые взносы на создание культурного центра сделали прямо на пресс-конференции, для чего в зале был установлен специальный ящик.