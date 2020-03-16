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Распространение коронавируса нового типа

Вручение кинопремии "Ника" перенесли на осень

Церемония должна была состояться 29 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Церемонию награждения лауреатов старейшей национальной кинопремии "Ника", которая должна была пройти в Москве 29 марта, перенесут на осень. Об этом ТАСС сообщил в понедельник художественный руководитель премии Юлий Гусман.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

"Мы обсуждали ситуацию с Андроном Кончаловским (президент "Ники" - прим. ТАСС), высшим советом Академии, - отметил Гусман. - Все пришли к выводу, что мы не можем рисковать. С нашими академиками, телевидением, прессой, гостями церемония проводится при участии 1,7 тыс. человек. Все мы надеемся, что осенью, в октябре, проведем церемонию. У нас все готово. Жалко, что это все переносится, но с таким вирусом не поспоришь".

Теги
РоссияГусман, Юлий СоломоновичРаспространение коронавируса нового типа
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