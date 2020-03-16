Большой театр отменит все постановки до 10 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр отменит все постановки с 17 марта по 10 апреля на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Порядок возврата билетов будет указан на сайте театра, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор учреждения Владимир Урин.

"Мы понимаем ситуацию, относимся к ней очень серьезно. С завтрашнего дня по 10 апреля отменяем все спектакли. Зрители могут сдать билеты и получат за это все деньги в связи с форс-мажорными обстоятельствами", - сказал он.