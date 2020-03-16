Московские театры отменяют показы спектаклей из-за ситуации с коронавирусом

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московские и федеральные театры отменили показы постановок с 17 марта по 10 апреля. Некоторые постановки будут представлены в формате онлайн, на остальные будет осуществляться возврат денежных средств.

"Конечно, сложившаяся ситуация печальна, потому что билеты на спектакли проданы. Надбавки и премии артистам тоже придется отменить. Но мы заранее подготовились к этому, деньги за билеты будут полностью возвращены, мы никого не обидим, сделаем все, чтобы зрители были спокойны и вернулись к нам, когда ситуация нормализуется", - сказал ТАСС директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев.

Театр имени Вахтангова, согласно указу мэра, также отменяет все спектакли с 17 марта по 10 апреля. Директор театра Кирилл Крок отметил в разговоре с ТАСС, что билеты можно будет сдать задним числом на спектакли до 10 апреля. "Эта услуга оказана для удобства зрителей. Отменяются и экскурсии по театру, и студийные показы", - добавил он.

Отмена спектаклей коснется и Государственного академического Большого театра. Как сообщил генеральный директор театра Владимир Урин, процесс сдачи билетов будет организован таким образом, чтобы не создавать длинные очереди. На сайте театра будет объявлена схема сдачи билетов, в которой будет предусмотрена возможность возврата в комфортное для зрителей время.

Музыкальный театр "Геликон-опера" также сообщил об отмене запланированных в период до 10 апреля мероприятий. "Нам очень жаль, что в ближайшее время не состоятся аншлаговые спектакли "Кофейная кантата", "Волшебная флейта", "Набукко", "Человеческий голос", "В гостях у оперной сказки", а также концерты #Jazzкафе и #Prodigykids", - сказали ТАСС в театре, отметив, что билеты можно сдать без комиссии по месту их приобретения или обменять.

Онлайн-премьеры

Пресс-атташе Театра на Таганке Егор Хлыстов сообщил ТАСС, что спектакли основной и малой сцены также не будут играться с 17 марта по 10 апреля. "Спектакль "Lё Тартюф.Комедия" покажем 3 апреля по трансляции, так как весь зал продан из-за премьерного ажиотажа", - отметил он.

Он добавил, что будет также проведена онлайн-трансляция премьеры спектакля "Снегурочка", которая была запланирована на 28 и 29 марта. Смотреть спектакль онлайн будут театральные критики, журналисты и остальные зрители.

Московский театр мюзикла в связи со сложной эпидемиологической ситуацией также не будет играть спектакли до 10 апреля. Билеты будут действовать бессрочно с возможностью перенести на удобную для зрителей дату в рамках той же ценовой категории, уточнили в театре.