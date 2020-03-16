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Распространение коронавируса нового типа

"Кино Окко", "Синема Парк", "Формула Кино" в Москве будут продавать по 50 билетов на сеанс

При этом он не исключается временная приостановка работы больших залов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Объединенная сеть кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") заявила об ограничении продаж билетов на один сеанс - до 50 штук. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе сети.

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Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник подписал приказ о введении дополнительных ограничений в городе в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в помещениях - с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет будет действовать до 10 апреля 2020 года.

"Безопасность гостей, которые посещают кинотеатры объединенной сети, - одна из наших приоритетных задач. В связи с указом мэра Москвы кинотеатры "Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино" вводят ограничение на количество билетов, проданных в рамках одного кинопоказа. Так, на любой сеанс любого фильма и формата можно будет приобрести как через онлайн-каналы продаж, так и офлайн (кассы кинотеатров) не более 50 билетов", - говорится в сообщении.

В свою очередь президент Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил ТАСС, что владельцы кинотеатров сейчас изучают поступившие распоряжения и готовятся выработать стратегию работы сетей и отдельных кинотеатров до 10 апреля. При этом он не исключил временную приостановку работы больших залов.

Гендиректор "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев сказал ТАСС, что решение по формату работы сети еще не принято. При этом он отметил, что считает указ мэра правильным шагом, направленным на сохранение здоровья москвичей.

В свою очередь компания A-One Films сообщила о переносе выпуска фильма "Sheena667" и отмене его показов в марте 2020 года, новая дата выхода в прокат будет объявлена позднее.

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