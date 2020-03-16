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Спектакль Перегудова "Один день в Макондо" получил в Москве главный приз "Гвоздь сезона"

Ранее спектакль получил театральную премию газеты "Московский Комсомолец", а Егора Перегудова наградили премией "Хрустальная Турандот" за лучшую режиссуру

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Продолжающийся девять часов спектакль Егора Перегудова "Один день в Макондо" получил "Большой хрустальный гвоздь" как лучший московский спектакль прошедшего сезона. Церемония награждения премией Союза театральных деятелей (СТД) России "Гвоздь сезона" в 18-й раз прошла в понедельник в Театральном центре "На Страстном".

Мероприятие прошло в оригинальном формате видеотрансляции, в режиме самообслуживания. "Дождитесь объявления своего спектакля, двигайтесь к сцене, для вашего удобства она перед вами", - проинструктировала ведущая церемонии металическим голосом обладателей премий.

Имя победителя объявил большой желтый робот. "После такого капустника даже и не знаешь, что и сказать", - отметил Перегудов, принимая главный приз - "Большой хрустальный гвоздь".

Перед объявлением главного приза были вручены "Маленькие хрустальные гвозди". Согласно установившемуся правилу, экспертный совет отбирает для участия в премии пять лучших постановок московских театров прошлого сезона, которые и были награждены.

Ими стали "Женитьба" (Театр "Школа драматического искусства", режиссер Александр Огарев), "Ревизор" (Театр "Около дома Станиславского", режиссер Антон Федоров), "Влюбленный дьявол" (Московский академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, режиссер-постановщик Александр Титель), "Иранская конференция" (Театр наций, режиссер Виктор Рыжаков), "Один день в Макондо" (Студия театрального искусства, режиссер Егор Перегудов).

За почетными статуэтками на сцену поднимались режиссеры и артисты, занятые в спектаклях, а также представители театров. Обладатель "Большого хрустального гвоздя" - "Один день в Макондо" - был определен жюри, возглавляемым председателем СТД РФ, народным артистом РСФСР Александром Калягиным.

Мероприятие по традиции прошло в неформальной обстановке. В этом году авторами сценария и режиссерами церемонии вновь выступили актеры Театра наций Павел Акимкин, Артем Тульчинский и Роман Шаляпин. Артисты представили номера, в том числе посвященные режиссерам Кириллу Серебренникову и Константину Богомолову, смене состава правительства РФ. Гостями праздничного вечера стали актеры и режиссеры спектаклей, признанных лауреатами премии, друзья СТД и коллеги по творческому цеху.

Обладатель двух "гвоздей"

Спектакль "Один день в Макондо" был создан по роману Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Премьера постановки состоялась в Студии театрального искусства (СТИ) Сергея Женовача в 2018 году. Спектакль вырос из дипломного студенческого проекта ГИТИСа "Сто лет одиночества", созданного два года назад в Мастерской Сергея Женовача.

Большинство ролей играют недавние выпускники Мастерской Сергея Женовача, вошедшие в труппу СТИ, а также артисты разных поколений. В их числе Даниил Обухов, Никита Исаченков, Лев Коткин, Варвара Насонова, Александр Николаев, Мария Корытова, Дмитрий Матвеев, Елизавета Кондакова и другие.

Ранее спектакль был отмечен театральной премией газеты "Московский Комсомолец". А Егор Перегудов получил премию "Хрустальная Турандот" за лучшую режиссуру.

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