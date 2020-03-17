Спектакли в рамках премии "Золотая маска" отменены до 10 апреля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Организаторы Российской национальной театральной премии и Фестиваля "Золотая маска" объявили об отмене всех спектаклей в рамках премии и фестиваля с 17 марта до 10 апреля 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса в Москве. Об этом сообщается во вторник на сайте "Золотой маски".

"Отменяются все спектакли в рамках XXVI Российской национальной театральной премии и Фестиваля "Золотая Маска" в период с 17 марта 2020 года до 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что средства за приобретенные электронные билеты будут возвращены в течение 30 календарных дней. Билеты, приобретенные в кассах фестиваля могут быть возвращены до 1 мая 2020 года. Для этого их необходимо сдать в кассу, по месту приобретения.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.