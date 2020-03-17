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Ежегодный бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке перенесен из-за коронавируса

Мероприятие проводится с 1948 года в первый понедельник мая
Описание
© Charles Sykes/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Ежегодный бал Института костюма Met Gala, традиционно проводящийся в нью-йоркском Метрополитен-музее, перенесен в этом году на неопределенный срок из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте журнал Vogue, главный редактор которого Анна Винтур является одним из распорядителей мероприятия.

Согласно опубликованным данным, перенести Met Gala организаторы были вынуждены в связи с решением руководства музея отменить все запланированные в нем мероприятия до 15 мая. Причиной этому послужила угроза распространения в США и мире коронавируса нового типа. Бал Met Gala должен был состояться 4 мая.

Институт костюма, который с 2014 года носит имя Винтур, является одним из подразделений Метрополитен-музея. Ежегодный бал проводится с 1948 года в первый понедельник мая по случаю открытия выставки Института костюма. В последний раз Met Gala был отменен в 2002 году после терактов 11 сентября 2001 года.

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 4 тыс., умерли по меньшей мере 70 человек.

Теги
США
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Распространение коронавируса нового типа
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