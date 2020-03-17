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Народная артистка СССР Юлия Борисова отмечает 95-летний юбилей

Поздравление опубликовано на сайте Государственного академического театра имени Е. Вахтангова

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова поздравит свою приму, народную артистку СССР Юлию Борисову, отмечающую во вторник 95-летний юбилей. Об этом сообщил ТАСС директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

"С сегодняшнего дня, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с распространением коронавируса нового типа Вахтанговский театр приостанавливает показ спектаклей до 10 апреля, но данное обстоятельство ни в коей мере не сможет помешать нам отметить 95-й день рождения нашей примы Юлии Константиновны Борисовой. Небольшой группой мы поедем к ней домой, чтобы поздравить нашу любимую актрису с юбилеем", - сказал Крок.

Впрочем, свое коллективное поздравление вахтанговцы уже опубликовали на сайте театра.

В нем, в частности, говорится: "Дорогая Юлия Константиновна! От всего сердца, с любовью и глубоким уважением поздравляем Вас с юбилеем! Ваше имя - гордость русской сцены, синоним таланта, красоты, высокого предназначения, вы - королева вахтанговской сцены, легенда Театра имени Евгения Вахтангова! Будьте же здоровы и счастливы, многая лета!"

"Примой театра, актрисой-легендой" назвал Борисову и вахтанговский худрук Римас Туминас.

"Меня всегда восхищало ее мастерство и то, что важнее мастерства - ее женственность и сила, ее талант и тонкость, особая душевная организация <...>. И когда возникла возможность работать с нею, я воспринял это событие как подарок судьбы, и вот тогда я понял, что такое по-настоящему большая Актриса, ее чуткость, ее готовность подчиняться, оставаясь самой собой, ее импровизация, воля и послушание - потому что сцена для нее - служение. И восторг. Я счастлив, что мы встретились, что работаем вместе, Юлия Константиновна, я преклоняюсь перед Вами как огромной Актрисой и невероятной Женщиной!", - отметил Туминас.

Немеркнущая звезда

В знаменитую московскую труппу Борисова поступила в 1947 году, сразу после окончания Щукинского училища. Уже первые шаги начинающей актрисы не остались незамеченными. Многим стало ясно, что появилась новая восходящая звезда.

Юлия Борисова играла жадно и вдохновенно, с необыкновенным азартом и изящной иронией. Разумеется, поначалу не все ее роли были главными. Однако уже в 1949 году она сыграла Магду в "Заговоре обреченных", чуть позже - Анисью в спектакле "На золотом дне", потом - Павлину в "Стряпухе", Валю в "Иркутской истории" и, наконец, стала великолепной принцессой Турандот. Восхитительная сказка Карло Гоцци принесла ей огромный успех, составив яркую страницу в творческой биографии актрисы.

Этапными были в ее судьбе и такие спектакли, как "Миллионерша" и "Варшавская мелодия", "Конармия" и "Виринея", "Антоний и Клеопатра" и "Гибель эскадры", "Милый лжец" и "Без вины виноватые"...

А потом случился перерыв в 17 лет, когда не было ни одной новой роли, ни одного спектакля. И уже на девятом десятке лет вновь недостижимый взлет - три новых роли: загадочная Клара Цаханассьян из пьесы Фридриха Дюрренматта "Визит дамы" (спектакль Римаса Туминаса "Пристань"), прекраснодушная и всепрощающая Катрин Готье (спектакль Владимира Иванова "Возьмите зонт, мадам Готье!") и небольшая роль в ставшем уже легендарном "Евгении Онегине" Римаса Туминаса по роману Александра Пушкина, обозначенная в программке как "Сон Татьяны". На вступительных экзаменах Юлия Константиновна читала сон пушкинской Татьяны. И вот спустя десятилетия завороженный зал вновь внимает благородным интонациям Юлии Борисовой и бессмертным пушкинским строкам.

За более чем семьдесят лет работы в Вахтанговском театре она сыграла свыше 60 ролей. И только две - в кино, но зато какие! - Настасья Филипповна в "Идиоте" и Елена Кольцова в фильме "Посол Советского Союза", прототипом главной героини которого послужила первая советская женщина-дипломат Александра Коллонтай.

Перечислить все регалии актрисы невозможно. Она народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, обладательница многочисленных театральных и кинематографических наград.

За долгую жизнь в искусстве Юлия Борисова ни разу не изменила себе. Она не дает интервью, абсолютно исключая рекламу собственной личности. Не терпит лжи, пафоса и помпы. Держится скромно и независимо. И по-прежнему, как она сама говорит, играет "по старой театральной традиции - душой, сердцем и нервами".

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