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Распространение коронавируса нового типа
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Пушкинский музей закрыли для посетителей с 17 марта

Он будет закрыт до 10 апреля
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина будет закрыт с 17 марта по 10 апреля для посетителей из-за коронавируса.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией музей закрыт для посетителей с 17 марта по 10 апреля (срок может быть продлен)", - сообщает пресс-служба музея во вторник.

Ранее уже закрылись для посетителей частные музеи - музей современного искусства "Гараж", Музей русского импрессионизма, Музей AZ и другие. Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в московском "Манеже" прекратила работу досрочно. Пушкинский музей первым из федеральных приостановил свою работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях, отказаться от выдачи аудиогидов. Повышенное внимание министр культуры РФ Ольга Любимова призвала уделить рабочему графику пожилых сотрудников.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

ГМИИ им. Пушкина - музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тыс. произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX-XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире. Церемония закладки Музея состоялась 17 августа 1898 года. Ко времени торжественного акта закладки, совершенного в присутствии императора Николая II и членов его семьи, Московской Городской думой для строительства здания была безвозмездно передана территория бывшего Колымажного двора вблизи Кремля, было принято Положение о Комитете по устройству Музея. Официально было утверждено название - Музей изящных искусств имени императора Александра III и организован архитектурный конкурс на здание Музея. Строительные работы начались за месяц до закладки и, что важно, к этому времени Комитет по устройству Музея уже располагал значительной частью коллекций.

Новост обновлена (9:53 мск) - добавлена информация по тексту. 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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