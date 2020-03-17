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Распространение коронавируса нового типа

Третьяковка закрыла до 10 апреля выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор"

Вернуть уже купленные билеты можно на сайте музея

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея из-за ситуации с коронавирусом закрыла до 10 апреля выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников. Минкультуры России также рекомендовало подведомственным учреждениям исключить проведение групповых экскурсий и прочих массовых мероприятий в музеях, отказаться от выдачи аудиогидов. Повышенное внимание министр культуры РФ Ольга Любимова призвала уделить рабочему графику пожилых сотрудников.

"Дорогие друзья! Как вам уже известно, в Москве запрещено проведение мероприятий в помещениях с участием более 50 человек единовременно. Поэтому мы приняли решение закрыть выставку "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Западном крыле Новой Третьяковки до 10 апреля", - говорится в сообщении на странице галереи в Facebook. Вернуть билеты можно на сайте Третьяковки.

Накануне заместитель гендиректора Третьяковки по развитию Татьяна Мрдуляш сообщила ТАСС, что галерея ограничит проведение массовых мероприятий - отменяются концерты, кинопоказы, групповые экскурсии. Вернуть билеты смогут не только участники экскурсий, но и индивидуальные посетители.

Выставка-эксперимент "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" объединила работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других художников. При этом впервые на временной выставке представлены такие масштабные произведения Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как "Три царевны подземного царства", "Царевна-лягушка", "Иван-царевич на Сером Волке". Выставка представляет собой путешествие в сказочный мир, где есть три царства: лесное, подземное и подводное. Посетителю предлагается стать главным героем этого пространства и выбрать свой маршрут.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаЛюбимова, Ольга Борисовна
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