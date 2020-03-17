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Распространение коронавируса нового типа

Группа "Би-2" даст онлайн-концерт в поддержку мер против распространения коронавируса

Мероприятие пройдет 20 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Рок-группа "Би-2" 20 марта выступит с концертом, который будет транслироваться онлайн бесплатно. Таким образом музыканты хотят привлечь внимание к необходимости соблюдения мер для борьбы с коронавирусом, сообщила во вторник пресс-служба коллектива.

"20 марта 2020 года в 19:00 мск группа отыграет живой концерт в прямом эфире <...> Несмотря на непростые времена и сложную ситуацию с распространением коронавируса, участники группы призывают беречь себя и своих близких и соблюдать меры по предотвращению заболевания", - говорится в сообщении.

Поклонников ждут песни из концертной программы тура NewBest, можно также будет задать музыкантам вопросы, на которые они ответят в прямом эфире. Информация о том, где будет вестись трансляция, появится в социальных сетях группы.

Ранее группа "Би-2" была вынуждена перенести европейские концерты в Праге, Бамберге, Дюссельдорфе, Таллине и Риге и концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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