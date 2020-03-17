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Распространение коронавируса нового типа

Съемки продолжения "Аватара" отложили на неопределенный срок

В данный момент на киностудии ведутся только работы по созданию цифровых спецэффектов к лентам, и их производство полностью сосредоточено в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 17 марта. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Съемки серии продолжений фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона, которые должны были начаться в Новой Зеландии, отложены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом во вторник сообщил представитель продюсерской компании Lightstorm Entertainment Джон Ландау.

По словам Ландау, вся команда, собранная для производства серии фильмов стоимостью более $1 млрд, останется в Лос-Анджелесе после отмены рейса в Веллингтон, который должен был состояться в пятницу, 20 марта. Также в отпуск на неопределенный срок отправились и некоторые члены съемочной группы, работавшей на киностудии в Новой Зеландии.

"Мы задерживаем работу съемочной группы в Новой Зеландии на неопределенный срок, но две недели - это минимум. У нас был план вылететь в пятницу в Веллингтон и начать работать там со съемочной группой, но мы приняли решение отложить это и продолжить работать здесь (в Лос-Анджелесе)", - сказал продюсер в интервью изданию The New Zealand Herald. Он уточнил, что все сейчас "находятся в эпицентре глобального кризиса и должны сделать все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса".

Как отмечают в киностудии Веллингтона, пока не было принято решение о полном роспуске съемочной группы и работы под руководством самого Кэмерона, которые должны начаться в апреле, не отменены. В данный момент на студии ведутся работы по созданию цифровых спецэффектов к лентам и их производство полностью сосредоточено в Новой Зеландии.

Сиквелы к фильму "Аватар", снятому Джеймсом Кэмероном в 2009 году и ставшему одним из самых кассовых фильмов в истории, находятся в производстве с 2017 года. Съемочные работы должны были начаться в Новой Зеландии в апреле 2020 года. Бюджет каждой из четырех запланированных лент киновселенной "Аватара" составляет порядка 413 млн новозеландских долларов ($252,4 млн). Кэмерон и продюсерская компания Lightstorm Entertainment работают над всеми фильмами одновременно.

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Новая ЗеландияРаспространение коронавируса нового типа
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